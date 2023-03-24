近日台灣民意基金會與中廣皆針對2024總統候選人進行民意調查，兩家機構都顯示賴清德已然超越過去支持率領先的侯友宜，成為2024大選領先者。而中廣委託蓋洛普的民調更指出，在藍綠白對戰時，侯的支持率已落後柯文哲0.17%，位居第3。

從九合一選後的遙遙領先，到如今的五五波，或是排序第3，這樣的民調變化，不禁讓許多人問，到底發生什麼事了？是侯友宜尚未表態的緣故，還是國民黨自亂陣腳？

事實上，每間民調機構都有自身的調查特性，比如以政黨支持度來說，台灣民意基金會民調的泛綠選民和中間選民分別為37.1%和35.7%，但中廣卻為20.1%和58.5%。明顯的，台灣民意基金會的數據由於泛綠基本盤較大，會更有利於綠營參選人；而中廣的數據則更有利於較獲中間選民青睞的參選人。所以前者賴清德擁有更大優勢，後者柯文哲則躍居第2。

如果以台灣民意基金會2月和3月的民調做對比，侯友宜的支持率確實大幅下滑，從32.4%到24.8%、賴清德從27.7%顯著提升到36.2%、柯文哲則無甚變化，從19.5%略降到19%。

然而很有意思的是，侯友宜下降7.6%、賴清德提升8.5%、柯文哲維持平盤，這與政黨基本盤，泛藍減少9.2%、泛綠增加8%、中間與民眾黨比重持平，不只趨勢吻合，連數據都相當貼近。

尤其是與各界想像較為不同的，從2月到3月，即使藍營內部出現異音，但侯在國民黨支持者的支持度並未下降，還從73.8%微升到74%，中間選民也維持平盤，仍略高於賴清德，僅在民進黨支持者部分，支持率從14.8%下降到6.3%。也就是說，從政黨傾向來看，之所以侯降賴升，主因並非是候選人因素，而來自於政黨基本盤的變化，即藍盤萎縮，而綠盤增加。

然而值得警惕的是，無論是台灣民意基金會還是中廣的民調，都顯示國民黨的支持率呈現下滑，民進黨則是持續上升的趨勢。政黨基本盤萎縮，並不能完全歸因於個別候選人因素，而是集體責任。等待彌賽亞式的候選人登場，政黨基本盤就能瞬間大振，並不現實。

但很殘酷的是，在三腳督的選戰裡，政黨支持盤恰巧是勝負的關鍵因素，只要泛藍基本盤萎靡，國民黨就不可能重返執政。不解決這個問題，誰來參選都是輸。而要想翻轉基本盤，藍營就必須得主打「國政牌」，針對經濟民生議題建構政策願景。

值得注意的是，雖然台灣民意基金會顯示泛綠基本盤與賴清德支持率大增，但蔡英文的施政滿意度卻沒有太大變化，不滿意度仍高於滿意度，顯示蔡賴脫鉤的現象。也就是民眾並未將蔡的施政缺失算在賴的頭上，導致賴能擁有高支持率。這或許與蔡賴不和的印象深入人心有關，讓賴清德獲得免於背負蔡執政包袱的護身牌。然而當國民黨主攻經濟民生議題時，賴就無法置身事外，必須選擇是否護航蔡政府。蔡英文，就是賴清德的阿基里斯之腱。

（作者為中華青年公共參與協會理事長）