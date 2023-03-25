3月24日中國在南海進行軍事訓練第一天，中國海軍銅仁號／644艦上午8時左右，出現在我恆春外海24海里鄰接區遭我海軍「田單」號軍艦警告驅離。共軍增兵巴士海峽，此情況非比尋常。

3月23日大陸智庫南海戰略態勢感知與共軍南部戰區，先後公布計有P-8A反潛巡邏機、RC-135V偵察機、RC-135U偵察機各1架、EP-3E電子偵察機2架與美海軍米利厄斯號（DDG-69）驅逐艦（持續至24日），分在台灣西南至巴士海峽一帶國際空域及西沙海域活動。

美菲兩國於3月中旬宣布，4月11日至28日將在菲律賓呂宋島、鄰近南海的巴拉旺島（Palawan）和菲國中部的安蒂克省（Antique）等地，舉行年度「並肩作戰」（Balikatan）聯合演習。另在巴士海峽南端的菲律賓小島進行模擬防禦。

中國南部戰區即在3月24日至4月30日止，在海南三亞以西之崖州灣進行軍事訓練。美中一來一往，隔（南）海叫陣。在周邊國家聞兵色變之際，3月22至24日中國外交部副部長孫衛東前往菲律賓與副外長拉扎羅共同主持第23次中菲外交磋商和中菲南海問題雙邊磋商機制第7次會議，會中對菲國將提供美軍海外基地、與後續菲美澳日可能將在南海進行聯合巡邏等進行關切。

首先，查詢中國海軍644艦，為中國東部戰區海軍護衛艦第16支隊所屬056A型護衛艦銅仁號/644。該056A型護衛艦滿載1000多噸，屬於近海反潛能力強之輕型護衛艦，量產於2014年12月底。由於056A型輕型護衛艦艦上配備具射程10公里左右之8聯裝紅旗-10近防飛彈發射裝置×1、以及具射程180公里左右之雙聯裝鷹擊-83反艦飛彈發射裝置×2，其近海防禦能力頗受目前中國海軍重視，並取代早期以巡邏、反潛為主、400多噸之037型反潛護衛艇。然此艦型唯一缺點是，艦艉無直升機機庫，僅有可供直-9艦載反潛直升機臨時升降之平台。

其次，從3月17日、18日、20日、22日在台灣東南之台灣防空識別區邊緣空域，有共軍直-9艦載反潛直升機出現情況。得知，這連續幾天在前述空域、進行定點活動，這艘海上作戰艦必須具有大噸位，且艦上有提供能長期進駐之直升機庫。

羅列現有共軍大型作戰艦排水量4000多噸之054A型護衛艦、滿載排水量7000噸之052C/052D型驅逐艦，具有艦載反潛直升機機庫。因此大膽推斷，先前3月8 日由福建廈門往巴士海峽進入西太平洋之隸屬共軍東部戰區海軍第六驅逐艦支隊的052C型驅逐艦西安號/153，依自持力可達一個月來推斷，西安號仍在此處。並且，機艦在此區域進行反潛訓練，以警戒美海軍潛艦部隊與其軍事同盟等海軍兵力進出此域。

再者，由於共軍銅仁號/644護衛艦出現區域、056A型護護艦取代反潛獵護艇、隸屬16護衛艦支隊、可能從福建廈門出海、056A型護衛艦反潛能力強等，推斷其任務可能是支援東部戰區第六驅逐艦支隊海軍在巴士海峽進出口航道海上巡邏、監視與水下反潛之用。

最後，筆者從近期共軍空中兵力，可執行海上巡邏與監視及反潛任務之運-8反潛機、甚至協同軍用無人機在台灣西南國際空域活動觀察發現，兩者有往台灣防空識別區方向延伸、美軍機艦在上述周邊海空域活動情況等，共軍海空軍兵力部署係針對美軍兵力就菲律賓北部之巴士海峽、西太平洋、呂宋島西面之南海等周邊海空域因應。

據信，共軍海空兵力數量與部署，將隨著美菲軍演即將到來、在菲律賓呂宋島等進行的「並肩作戰」聯合演習，將可能逐漸增派共軍海軍偵察與警戒兵力。我方相關單位需提早規劃以為因應。

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