雖然在1973年，中國政府就成立了環境保護部，開始組織和協調全國的環境保護工作，但初時未獲重視。隨著經濟的快速發展，環境破壞日益嚴重，到2006年，各項環保工作才次第開展。到2014年，涵蓋大氣、水源、土壤和資源等全方位的污染防治，農業休耕、工業轉型升級、能源結構調整等一系列環保措施開始積極推展。

儘管西方歐美的媒體習慣性地指責中國以犧牲清潔環境來換取經濟成長，但實際上，中國是目前對環境保護投入人力物力最多，成效最高，遠超過西方歐美的國家。中國高層呼籲「綠水青山就是金山銀山」，環境保護已成為國家的施政目標，可惜媒體報導不多，不為大家知悉。在此僅舉出幾項容易理解的項目，來感知其苦心孤詣，維護自然環境、永續人類生存資源的宏偉努力。

沿海定期休漁

中國漁政漁港監督管理局於1999年夏季開始，為了保護海洋漁業資源，宣佈在中國沿海執行定期休漁。海域範圍涵蓋渤海、黃海、東海及南海海域，監管對象包括國內外的漁船。休漁海域及時間幾經調整及修改，大致以北緯35度，北緯26度將中國經濟海域分隔為三個區域，休漁期間分別為123天，140天，108天。休漁期間有有漁政及海警船進行海上的各種巡查 、取締違法補漁行為、嚴格執行此一休漁規定。

中國在經濟發展到了相當程度以後，願意付出每年休漁平均120天，大約 32%的漁業利益，用來保護海洋的漁業資源及生態環境。相較於其他國家休捕僅限於某種魚類，其格局實更勝一籌。

長江十年禁捕

長江流域的每年漁業捕撈量，50年代高達43萬噸，60年代下降到26萬噸，80年代為20萬噸。近年來尚不足10萬噸，顯見其漁業資源已臨枯竭。

2020年起，長江流域的332個自然保護區和水產資源保護區開始禁止商業捕魚。 2021年起，長江流域全面禁止捕魚十年。同時長江沿岸有一些砂石轉運碼頭，因以機器攪拌，製造灰砂及噪音，有一些工廠的廢水排放，污染江水，妨礙魚類及水生物的生長繁殖，都由地方政府及長江生態環境監管局巡查取締，維護生態環境。

長江的江豚是一種幾乎消失的珍貴罕見的淡水鯨魚，禁捕兩年多來，2022年9月開展的長江江豚科學考察，結果顯示，長江江豚魚群狀況逐步好轉，在湖北武漢、江蘇南通兩處江水都發現了江豚的身影。

長江十年禁捕影響到28萬漁民的工作，政府積極輔導漁民退漁上岸，包括安排退休，參加巡查禁捕工作，轉業從事工商農業。多數有了較穩定的工作，較高的收入，總體順利滿意。

保護青海湖湟魚

青海湖的水源來自70多條大小河流，匯集成中國最大的內陸鹹水湖，面積達4583平方公里，盛產湟魚，是青藏高原生態的重要湖泊。上世紀50~60年代是中國糧食短缺的艱難歲月，因而周邊民眾大力捕撈湟魚，被稱為救命魚。造成青海湖漁業資源銳減。到了1982年，青海湖的湟魚幾乎滅絕，青海省政府果斷做出封湖育魚的政策，到了2021年，更嚴厲實施零捕撈政策直至2030年，並且進行人工繁殖，拯救湟魚。

湟魚類似鮭魚是廻流魚類，在鹹水生長，每年回到淡水河流的源頭產卵繁殖。所以保護湟魚必須暢通其生命通道，從淡水河流的河道做起，拆除了所有河流的攔水壩，順暢湟魚的廻流通道。地方政府的執法大隊夙夜匪懈，在主要河岸駐扎帳篷，打擊歹徒偷捕，清除河道垃圾，救助擱淺湟魚。

對於青海湖區旺盛的旅遊事業也嚴加規範，每個觀光鄉鎮，普建公廁，集中污水，以及湖區的工業廢水，每天由多輛水罐車轉運污水到幾十里外的污水處理廠，必須保證湖水零污染。

青海湖幾十年前，水位持續下降，預測將在200年後完全消失。想不到2011年後，因為周邊地區降水增多，氣溫偏高，流入青海湖的積雪融水較多，加上退耕還林和退牧還草政策，環湖地區植被明顯恢復，青海湖面積逐漸增大，面積每年增加約50平方公里。經過多年的治理和保護，如今青海湖明顯的看到湟魚淺翔水底、生物多樣化，飛鷗隨波蕩漾的大自然美景。

北大荒休耕計劃

為了達到農田休耕，藏沃於地的目標，2016年起，中國在部分省份地區實行農田休耕制度試點，主要是實行玉米大豆稻米的休耕，讓農田得到休養生息，確保農業的永久持續。到了2022年，實施省份包括黑龍江,河北,江蘇,雲南等24省，休耕制度擴大到6926萬畝，全國農田的3.6%，中國進入了農業先進國家。

以北大荒為例，北大荒是中國農業生產合作社的一個重要成員，始建於1954年。文革時代數以百萬計的城市知識青年，先後下放到北大荒，參加農業生產和建設工作，發展迅速。在1990年代更進行了現代化改革，發展企業化經營，北大荒成為中國聲譽極佳的現代化農業集團。

但是北大荒位於黑龍江的荒漠化地區，長期以來的過度開墾耕作，導致土地肥力退化和環境污染等嚴重問題。在2017年啟動了農田休耕計劃，目標是實現北大荒地區30%的農田輪流休耕。同時實施退田退耕，恢復草地、濕地等自然生態系統。截至2020年底，北大荒地區已經放棄了200萬畝耕地，還原為自然生態環境。是中國在生態文明建設方面的一項重要舉措。

中國在經濟發展達到初步成就以後，國家隨即動用財力人力進行環境保護，恢復自然生態，並不汲汲於追求物質建設增加財富。以上所舉的休漁禁捕，農田休耕只是四個例子，其他的退牧㶎林，退田還湖，廣泛造林，防制沙化，綠色能源等等正在同步進行，旨在打造人和自然相輔相成和諧共生的美好新世界。

（作者為中美論譠社理事）

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