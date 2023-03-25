電影《John Wick：Chapter 4》今天在美國首映，我便特別抽空去看。現場的觀眾極為入戲，為約翰威克的生死寄予深情。片長169分鐘，絲絲入扣。巴黎凱旋門的打鬥場景特別精彩，加上片尾最後一役，雙雙都是創意經典。我就不劇透了。

《John Wick》系列是本世紀到目前為止好萊塢西方現代武俠片系列的最高成就（科幻不計入），這部新派黑色電影，成就不限於暴力美學，它的綜合藝術貢獻一概都十分可觀，又善於運用都市建築和美術雕刻，賦予史詩氛圍。至於系列靈魂基努李維，主角的造型、風格、詮釋和演技，更是獨一無二，無法替代。

事實上，在系列製作前期的人物塑造過程中，李維就親自參與，把這個原來為克林伊斯威特和哈里森福特打造的人物大幅度年輕化，變成了他的專屬系列，成果斐然。

片名，在台灣叫《捍衛任務》，在香港叫《殺神》，在大陸叫《疾速追殺》。各取一個角度，都不大理想。

重點是，他擅殺而非嗜殺，封劍收山之後，被迫重出江湖，情非得已。故事的黑色魅力和能量之源，在於他的幽怨鬱結，痛不欲生；在於他是獨行俠客，步入復仇自衛的不歸路，而絕非一心要做祭壇上的殺神。

叫他做殺神，旨趣偏差。他不屑於做死神、做殺手；透過對白，說明了。

捍衛任務，任務兩個字更把電影主題窄化，雖然勉強掌握到他出於自保自衛。

至於疾速追殺，僅僅得其動作和節奏表象。

這些片名，都是跟著一時一地的市場文化走向而決定的。

看完JW1-4，意外讓我想起了1968年由剛出南加大電影系校門的香港才女唐書璇所自編自導的《董夫人》。我的思緒將西方現代武俠片和東方古裝藝術片扯到了一起，這真是奇特。

《董夫人》對女性心理描繪深刻，曾獲得過金馬獎最富創意特別獎、最佳女主角、最佳攝影獎和最佳美術設計獎。去年11月洛杉磯影劇學院美術館，影展專場介紹過這部片子。

唐書璇是民國人物唐繼堯的孫女，2012年在洛杉磯推出過百老匯型舞台劇《I,Ching》，描寫江青與毛澤東的政治諷刺喜劇，能令人絕倒。

《董夫人》的故事開始，由霧茫茫的群山跟著馬蹄聲由遠而近帶入人間。故事展開之後，隨著人間的緣遇、喜樂、得失、離別和孤悲而演繹人生。故事結尾再經由村落響亮的砲竹聲，隨著重重疊疊幽悠淡漠的山霧而消失。

文明之田園可以生你，文明之機制也可以滅你，古往今來皆如此，文明底下黑白明暗兩個體系下的俠客和董夫人都不能例外。英國當紅的《皇冠》影集，即便是講現代王室，依然如故。

與《董夫人》故事背景同一個時代的法國哲學家盧梭說的精闢。他的名言：「人生而自由，卻無往而不在枷鎖之中。」他接著說：「自以為是其他一切的主人的人，反而比其他一切人更是奴隸。」

這話說得真切！天差地別的，是現在終於弄出了一套辦法，讓人在枷鎖之中不但還能設法過得下去，且有著幾絲歡快。那個東西，兄弟名字叫做餘裕和人權。有了他們，人人也可以不去拚死爭取做一切的主人，就做自己的主人便好。飲食男女，如果自己做了主人，勝過董夫人和約翰威克！

（作者為美國律師、專欄作家和文化評論人）