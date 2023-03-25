台灣一直沒有新創獨角獸，而要有獨角獸，新創得要能掌握國際市場具成長潛力的機會。2022年台灣在全球幾種新創生態系的國際評比結果差異相當大，有些表現不突出，但也有名列前茅者。台灣在這些新創國際評比的大幅落差，應可凸顯出台灣新創與環境的問題，如能綜合在地的調查，或可找出當前台灣新創政策的切入點，甚至可能催生出相當多的高成長新創。

首先，Startup Genome所公布的GSER，台灣不但無法排入全球前30名，甚至僅被列入具潛力新興新創生態系的第40名；而StartupBlink所公布的GSEI，台灣的排名稍微好些，不過也僅居第25名。

這兩項國際評比，主要評比的是各城市新創受投資者關注程度，以及在各國及國際市場上的績效。這兩個調查，係以國際上主要創投與加速器所累積之新創資料庫資料為基礎，然後各自設計評估面向及評比尺度，輔以調查，分析各城市新創，分別建立模型計算而得的分數與排名。這兩項調查，主要關注各城市新創所展現出來的績效與數量、資金挹注情形、市場連結及新創人才。

第二，全球創業觀察網絡（GEM）近期針對各國新創發展的基礎環境，發布2023年最新的國家創業環境指數（NECI）。在NECI的結果中，台灣因政府的優質新創政策而排名全球第三。

GEM是全球目前最具歷史的新創調查評比，它有嚴謹的學術與理論基礎，其研究資料庫是許多學術論文的重要來源，也長期被聯合國、世界經濟論壇（WEF）等國際組織所引用，可見其評比具代表性。它所進行的跨國新創評比，主要是透過各國在當地進行相同的標準問卷，調查對象為各國的成人及產官學研專家，調查重點為成人對所在國創業環境的觀察與評估，以及專家對13項創業基礎條件的評估。簡單說，GEM的NECI相對關注支持新創發展的整體環境。

這些結果說明台灣已布建具國際優質水準的創業環境，但是尚未有足夠數量具國際水準績效的新創，得以進入國際重要新創資料庫，作為Startup Genome及StarupBlink等重視新創績效的國際評比資料。

台灣本土也有自己的新創生態系調查：「台灣新創生態圈大調查」。這項調查主要是直接對台灣的新創業者進行調查，且到2022年已是第五年。其調查內容剛好可以補足台灣無法藉著Startup Genome及StarupBlink等國際評比展現的新創績效、連結等議題。

例如：在2022年所調查的700家新創中，呈現新創經營特色的前十關鍵字中，有六個與數位及智慧科技相關，特別是有16％的新創與「人工智慧／大數據」相關，還有相當高比重掌握目前國際市場主流需求關鍵字的新創，包括生技醫藥／醫療器材、智慧製造、行銷科技、教育科技及智慧農漁等，顯示出台灣有許多新創從垂直領域應用數位技術及人工智慧；更重要的是，有67.3％的新創的創業題目與SDGs（永續發展目標）議題相關。這些關鍵字所展現的新創方向，大致也是Startup Genome近年所盤點出來的新創方向。同時，在回卷的新創業者中，有高達92.4％的新創產品或服務中與雲端相關；有接近82％的新創，已經有到海外市場發展的規畫，同時預定以美國及日本為首要拓展市場。

這項調查的結果，已呈現台灣的新創，雖還沒有發展到足以進入國際主流新創資料庫的規模與水準，但是有相當比重的新創，已掌握國際市場主流趨勢，且有意願與企圖進入國際市場。

更重要的是在Open AI成功發表聊天機器人ChatGPT之後，已經帶動出一波以AI為基礎的新營運模式。當然，如果要跟隨微軟或Google發展類似ChatGPT的服務，在資源及技術上，台灣並不容易在國際市場有勝算。

不過，台灣相對於其他國家，最具優勢的就是有相當完整的產業聚落及產業鏈。這樣的優勢，其實讓台灣在數位轉型及AI的應用上，就提供相當具發展潛力與機會的環境。

為了掌握這樣的發展機會，以新創生態系大調查所調查的新創為對象，政府可以有個政策套案：一方面協助鼓勵既有業者與新創交流，促使新創的產品或服務可獲得台灣垂直產業鏈的採用或資源挹注，另方面也可引導或吸引既有業者挹注新創業者資金，進而協助介接進入國際市場的機會。這樣的新創政策套案，不但有機會激發既有新創的成長動能，朝功能性或垂直產業鏈的AI新創發展，也可協助台灣既有業者加速數位轉型。當然，如果掌握注這波AI產業化的契機，應可以期待出現台灣的獨角獸！