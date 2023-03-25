面對瑞信危機，瑞士以國家之力，強迫瑞信賤賣給瑞銀。更以「國家賴帳」的方式，讓瑞信的170億美元T1債，一夜之間化為烏有。手段還包括修改法律，剝奪瑞信股東投票權。

瑞士的信譽，一夜之間沒有了。金融的基礎遊戲規則，一夜之間崩塌。被摧毀的三個鐵打的規則是：一、 契約精神，二、 債權，三、 股權，當債權會一夜之間被國家力量，一筆抹掉。股東沒有權力決定企業。契約被當作廁紙。

有錢人是最敏感的。所有資金，會繼續從瑞士逃亡。即使瑞士銀行，努力挽留資金，恐嚇不准逃。逃亡目的地，是哪裡呢？即使歐洲高層保證，我們不會向瑞士那樣惡搞。但是信心怎麼可能輕易回來。

逃亡目的，會是紐約、新加坡、香港。但是，基於美國的沒有下限。華人會降低在美國的資產比例。尤其是，看到Tik Tok在美國國會，讓人毛骨悚然的聽證會以後。

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