侯友宜近期民調快速下滑，已經在賴侯柯三腳督中，跌落至第三名，這是令許多人料想不到的事。但事已至此，探究其因，勢所必然。

一、成也自己，下滑也自己。侯友宜一直以來，獲許多民眾的支持，民調居高許久。但是自從傳出他有意參選2024總統大選後，民調就逐漸產生不同的高低變化，迄今已跌落「小三」之名，這是非常危險的警訊。

侯友宜的民調迅滑，最主要的原因就是他自己遲遲不表態是否參與大選，讓人民既焦慮又期待，摸不清他到底要不要參選，當大家在等待與猜測當中，漸漸失去耐心之後，乾脆就拒絕表態支持侯友宜，無奈侯既慢知又無感，終至崩潰。侯淪落至此，成也自己，敗也自己。

二、沉默的支持者，不願意表態。近期民調顯示20％以上的不表態現象，這些未表態的人，就經驗值與邏輯推論，就是侯目前被支持的數據加上未表態的數據，幾乎就是侯原本的支持率，就此可知，沉默是壓垮民調高低的關鍵所在。

就上而言，侯友宜不能再千呼萬喚還不出來了，流水的民意是快速而不等待的，沒有哪一個政治人物，可以讓民眾支持不退，而是要如何掌握民意動向，投其所好，才能讓民意感受你的溫度。侯友宜必須趁此不利情勢，化危機為轉機，進去民間找回失去的支持，別無他路。

三、國民黨未全力投入支持所致。國民黨一直都是內鬥內行，外鬥不行的政黨，這個問題正好是給民進黨見縫插針，好整以暇的機會。但問題在於主其事的人，明知團結都還不一定會贏，不團結必輸無疑，但寧可我負別人，不能別人負我，這就是國民黨幾乎都輸在自己手上，而不是對手有多強。

事到如今，國民黨在這場2024大選的起跑線，初顯不利，但大徹大悟，深切檢討，猶未晚矣。國民黨雖還未全力投入支持侯友宜，是侯民調下滑因素之一，需傾全黨之力，支持侯這隻最強母雞，挺其他小雞，大小均安，全力迎大戰。

總之，現在正是國民黨搶救友宜大兵之時，全黨團結一致對外，一時下滑的民調，是一種試煉，越挫越勇，救友宜，救全黨，猶有可為。

（作者為中華戰略暨兵棋研究協會研究員）

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