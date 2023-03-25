核電廠陸續停止運轉，台灣即將進入民進黨標榜的「非核家園」時代，但在政治虛榮的背後，卻是缺電危機與高電費時代如影隨形。民進黨華而不實的能源政策，正把台灣帶向全民與企業一起受罪的時代，並且將為國家安全帶來莫大的缺電風險。中央銀行於23日丟出震撼彈，宣布再升息半碼，原因是電價將上漲11%，帶動萬物齊漲，電醒了通膨這頭灰犀牛。

不缺電不漲價 全是謊言

蔡英文政府一再說台灣不缺電，而且電價不會漲，但全是不實宣傳。經濟部17日召開今年首次的電價費率審議會，考量燃料價格維持高檔、台電經營虧損，拍板4月至9月調漲電價，平均漲幅達11%。企業與部分用電戶承受電價高漲之苦，最大的苦主卻是台電，受政府長期電價凍漲政策影響，台電目前每賣1度電即虧損1.2元，這兩年累積虧損超過5000億，政府近期還從財稅超徵補撥1000億給台電彌補虧損。低電價其實是表象，高電費才是真實情況，正是不從用電戶交的電費支付，而是從其他方面彌補，結果還是轉嫁到全民身上。

民進黨政府能源政策完全脫離現實，為了遮醜，也為了選票考量，要台電吸收鉅額虧損，要全民分擔電價壓低的缺口，要中南部民眾飽受火力發電全開造成的嚴重空汙，付出巨大成本揠苗助長綠電。然而，由於緊抱反核電神主牌，所以發電成本節節上升，不得不調高電價，去年用電大戶電費調漲15%，今年預計再漲17%，對產業造成極大負擔，削弱經濟競爭力。更可憂的是，台灣不僅將進入高電價時代，而且將進入電力不穩時代。不穩的狀況有兩個，一方面是是電費將漲不停，另一方面是供電註定將不穩。現在立即出現的就是帶動了物價上漲，進而衍生通膨問題。

電力和電價原是單純科學問題，簡單的算術就可算清楚，但意識形態掛帥的民進黨，從在野到執政，一貫脅迫政府與全民接受其荒誕不實際、不平衡的能源政策，以致電力問題越來越嚴重，越來越不可解。台電的發電成本飆漲，關鍵在火力發電占比越來越高，台灣整體火力發電占比連續兩年上升。若不是躁進的新能源政策致使核電占比大幅下降，電價調整就不致於「暴衝式」的漲幅，更不會因此影響企業的經營。

愚昧能源政策 走投無路

蔡政府為了騙取選票，所標榜的能源政策都是政治算計，而不是經濟算計，所以必須承受國際燃料成本上漲的壓力，而且電力結構改變之後，便宜的電占比減少了，而昂貴的電占比增加了。蔡政府實行的新能源政策，一個重點是以綠電取代核電，另一個政策是以氣電取代煤電，都是用比較昂貴的發電方式，等於是綁架全民進入高電價時代。過去核電6部機組正常運轉時，每度發電成本僅1元，但若果照著蔡政府的規畫，以同樣無碳的綠電取代核電，例如離岸風電以及太陽能，每度電的平均成本是5元，用這種綠電取代核電，每年發電成本就要增加1600億元。民進黨能源政策之愚昧可見一斑。

近年原來反核電的歐洲國家與日韓等國多改變政策，加重或者維持核電占比，只有台灣的蔡政府執迷不悟，仍抱持過時的反核政策不放；再說，歐盟已經正式確認「核能也是綠能」，顯示如果再不能有效減碳，人類就會走上滅亡之路，這也是世界核能再蓬勃發展的一個原因，偏偏蔡政府反其道而行，不斷加重火力發電占比，導致排碳量劇增。另一方面，由於粗暴廢核，完全無視於台灣的電網脆弱、能源短缺、供電不穩定等問題，後遺症極其嚴重。如今經濟部一宣布漲電價，還沒開始實施，物價就已經齊揚，而中央銀行也不得不出手，眼前經濟衰退可知，而物價漲幅卻不可預期，經濟部只會不斷地跳針說「不會、不會」。

光是愚昧的能源政策一件事，就該下架民進黨，否則台灣沒有改弦更張的機會，未來必將被電力和電價問題逼得走投無路。