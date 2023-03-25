媒體公布六都市長百日成績，蔣萬安滿意度墊底。要用短時間來評判執政優劣，並不公允；但，蔣萬安若要脫離民調低靡的困境，首要之務是盡速調整「宣傳優先」的領導方式，有溝通才有溫度，有溫度才談得上讓人民有感。

北市府機關總數近400個、每年掌握預算逾1700億，任何首次掌舵的市長，即便三頭六臂，也難免千頭萬緒。因此，現階段蔣萬安民調不高是很正常的事，不必過度解讀；只是，有些事若不改變，支持度不見得會隨時間增加而成長。

例如，蔣市府的幕僚團隊，不乏來自其它縣市府的成員；這段時間以來，心中似乎有個迷思，認為只要宣傳做得好，許多事就算不必與各界溝通，也能透過媒體造神創造聲勢。或許，這在其他縣市吃得開，但到了北市還適用嗎？

這種「專注上位宣傳」的思維，讓蔣萬安上任迄今已超過3個月，卻遲遲未與里長座談，也未個別拜會議員，導致政策難以上行下效。具體而言，他推動提高生育獎勵金，本應有機會溯及既往，讓今年元月以來的生育者一律受惠；但面對基層期待，市府卻因為未與議會協調，終而讓議員提案胎死腹中，政策美意折半之餘，連同黨議員也難免心生「想幫忙卻不知從何幫起」的感嘆。

當然，許多人對蔣萬安仍處於聽其言、觀其行的階段。只是，重宣傳、輕溝通的結果，就是讓政策少了溫度，進而讓人對這位新科市長難以產生深刻的記憶點；這條路繼續走下去，要追求及格當然沒問題，但距離創造典範，恐怕有很長的距離。

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