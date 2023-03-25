甫獲得蔡英文頒贈「特種大綬景星勳章」的美國前國家安全顧問歐布萊恩，繼發表「摧毀台積電」的狂言後，又極力倡導台灣全民皆兵，「百萬人手持AK47步槍」，就足以嚇阻中共犯台的企圖，看來美國人已是鐵了心要將台灣闢成戰場，讓台灣人替美國衝鋒陷陣，打一場讓台灣頓成焦土的「代理戰爭」了。

大陸迅猛崛起，威脅到美國的世界霸權，是以美國將大陸視為最主要的假想敵，無時不刻採用各種防堵、箝制、禁抑的方式，從政治、經濟到軍事、外交各種途徑，向大陸施壓，雖是表面上還維持著「一個中國」的虛假承諾，其實早已戰雲密布，作了最壞的打算，一旦雙方撕破臉，只怕會波及整個世界的動亂，就即將展開。

台灣密邇中國，又適逢兩岸緊繃的局勢，無疑就將是一觸即發的第一戰場；美國距離中國，遠隔重洋，無論是否會派兵協戰，都涉及到時間的問題。一旦台灣不保，則將全功盡棄，是以非得先鞏固台灣的防衛能力，以爭取援救時間不可。在這種情況下，台灣必然要直面大陸的侵襲，將抵抗的時間拉得越長，就越有利於美國的部署。因此，在其授意之下，從海岸線布雷，到教育部暗中調查16歲以上的兵源，到《全動法》的公告，乃至這次的「百萬人參戰」，都是有跡可尋，步步為營，赤裸裸地展現了他們不惜犧牲台灣，以換取美國最大利益的陰謀。就是到了勢無可為，也不容許中共掌握到台灣最先進的台積電，故事先已將數百名高階技術人員安置於美國，並寧可在台灣失守後，將台積電摧毀無遺，也不讓中共占得任何便宜。

兩岸如果爆發戰爭，對美國而言，不但無害，而且將是有利可圖的，既可以名正言順對中共施加更嚴厲的制裁，抵消中共日漸增長的國力，更可以傾銷其各種過時的武器，大發其戰爭財，而戰火永遠不可能波及到美國本土，也更未必會損傷到美國軍人的生命，坐山觀虎鬥，到時候漁翁得利的是誰，也就不問可知了。

最可憐的是台灣普通老百姓，一旦戰事爆發，四面環海，除了某些高層還能獲得美國庇護，遁逃於海外作寓公外，竟是無路可逃、無處可躲，下場比烏克蘭還悽慘。屆時台灣寶島，處處丘墟、一片焦土，家園的殘破、老百姓的死傷，怕是一百年都難以恢復了。

歐布萊恩要「百萬人拿起AK47」作戰，其實就是要台灣民眾作「巷戰」的準備，試想一旦進入了巷戰，就是全民參戰了，其死傷的人數會有多少，當然是足以讓人不寒而慄的。AK47當然不是最先進、最具威力的武器，我們還有65K1、65K2、T91三種槍械可用，但是，武器越先進，也就意味著戰爭越慘烈，依照歐布萊恩的建議，台灣準備為美國犧牲多少人的性命？台灣是禁止私人擁有槍械的，而這些威力強大的槍械，非經過長期的訓練，是不可能上手的，百萬枝槍，一旦在訓練過程中不慎流入市面，將對台灣社會產生多嚴重的危害？大家還別忘了前些陣子的「黑熊學院」，到時挾嫌報復、「除奸團」之類的組織出現，台灣豈不人人自危？

歐布萊恩欲「驅市人而戰」，「以不教民戰，是謂棄之」，其實就等於放棄了台灣，以台灣2300萬人的身家財產作獻祭，如此的用心，蔡英文還頒特種勳章給他，豈不等於是與魔鬼共舞，欲陷全台灣人民於水火之中？

台海局勢緊張，唯一應追求的就是「和平」，凡是有心挑起兩岸戰火，將台灣引向戰爭之路的，就是全民的公敵，歐布萊恩無疑就是其中之一。

（作者為退休大學教授）