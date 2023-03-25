3月的華府比往年料峭，從千里之外看台灣問題，如春寒般凜冽貫徹心肺，卻可客觀地評估美中台三方立場。華府智庫汗牛充棟，這幾年皆不約而同擴增中國研究的團隊，預擬美國戰略位置。

我走訪華府智庫，心得如下：中國領域專家認為，可預見的未來，中美關係不可能緩和，緊張態勢持續升高。美國認定大陸為威權體制，在covid-19疫情間封城3年，剝奪人民自由及壓制異議聲音。大陸過去30年發展為世界供應鏈，與美產業為互補關係，故美國可忽略意識形態的差異。如今中美在高科技領域形成競爭關係，直接衝撞美核心利益，對中國體制與文化的批判也就浮上檯面。

其次，美中角力是全面性的，從社交軟體如抖音、高科技領域之AI、半導體產業，至貿易逆差、淨零排碳，乃至區域安全，台灣問題只是其中的一項。換言之，美國會務實權衡台灣議題的重要性及急迫性，不會僅基於人道立場或台灣民主。台灣的戰略意義與亞太安全才是影響美國決策的首要因素。

第三，因中美對抗是動態的，美國（政治人物）會在個別事件上，以不爆發軍事衝突為前提，測試大陸的底線，以期在角力中獲取最大利益，例如眾議院前議長裴洛西來台事件，讓中美形成新的理解：美高階政治人物與台灣互動就會導致大陸的環台軍演。美國充分認知到，台海若爆發戰爭，是美中台三輸局面，然這並不意味，美國認為台海是絕對安全的。就美國視角言，台灣人民的抵禦準備與參戰決心皆不足，故期待台灣強化其抵禦的韌性。

第四，美國認為蔡英文較民進黨前任總統陳水扁，更能維繫台海目前的穩定。不得不說，此時的台美關係應是雙方自1979年斷交以來的最佳狀態，固有中美抗爭的大環境因素，蔡英文團隊，以蕭美琴駐美代表為首，積極與美溝通，投注大量資源與智庫對話，讓相關人士都能了解台灣官方與執政黨的立場，具有相當成效。相對地，隨著華府人事更迭，台灣其他政黨卻沒有資源可維繫建制化的互動，導致新的中國通圈子對這些政黨的立場是陌生的。

眾所周知，兩岸政策及台美關係一直是台灣總統選舉中的必考題，任何政黨若沒有美國「祝福」，是很難贏得大選的。從美國利益言，在中美對抗的主旋律下，台灣有堅定跟隨美國政策的盟友是非常重要的，而民進黨的抗中親美立場無疑是美國劇本下的C位。

侯友宜市長說：「台灣不能做強國棋子」，然人在江湖，身不由己，在野黨亦必須強化與美溝通。除了強調台灣不願意捲入戰爭，故須與大陸展開對話，降低非控管軍事衝突的風險，在野黨更必須讓美國信任，其當選不會改變現狀。

根據21世紀基金會於今（2023）年2月發布的民調，近9成受訪者在統獨立場上傾向「維持現狀」，包括維持現狀，以後走向統一；維持現狀，以後走向獨立；維持現狀，看情形再決定獨立或統一；以及永久維持現狀等選項。「維持現狀」已是台灣人民的最大公約數，任何政黨提出脫離現狀的主張都不會獲得選民支持。

「維持現狀」可視為國家定位的光譜，各政黨皆主張維持現狀，但在光譜的不同端點調整主張，如民進黨對大陸採激進的零和立場，國民黨則對中美採等距交往，而選民可評斷哪一黨真能「維持現狀」？及避免發生非控管的軍事衝突？

時值雙英分別出訪美陸，選民恰可評估，哪一位的立場可降低台海危機因子？哪一位反是機會主義作為？

（作者為元智大學資訊管理學系教授）