在俄烏戰事膠著，國際刑事法院對普丁發出逮捕令的敏感時刻，大陸國家主席習近平仍然將他再次連任國家主席後的首訪選在了莫斯科。與此同時，日本首相岸田文雄突然造訪基輔，成為最後一位現身烏克蘭的七國集團領導人。在烏克蘭問題上，中西方似乎漸行漸遠。美國國務卿公開譴責習近平訪俄是為普丁的戰爭暴行提供外交掩護。在中俄元首發表聯合聲明後，美國又表態如果北京要發揮建設性作用，就應該敦促俄軍撤出烏克蘭領土。然而，烏克蘭議題固然是習近平此訪的一大看點，卻不是中俄關係的全部內容，更不是優先事項。

習近平在與普丁會談時明確指出，「中俄互為彼此最大鄰國，同俄羅斯鞏固和發展長期睦鄰友好關係，符合歷史邏輯，是中方的戰略抉擇，不會因一時一事而改變」。換言之，俄烏戰爭及由此導致的西方對中國的施壓不會改變中國的對俄戰略方針。在近萬字的《關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》中，雙方兩次提到中俄關係「不受外部影響」，並且強調「俄羅斯需要繁榮穩定的中國，中國需要強大成功的俄羅斯」。上述表態給那些企圖脅迫北京站隊，進而離間中俄關係的人澆了一盆冷水。

不僅如此，這份聲明還對自認為站在道德制高點的美國進行了激烈反擊。聲明一口氣出現了30個「反對」，從「反對一切形式的霸權主義、單邊主義、強權政治」，到「反對國際人文合作政治化」，矛頭所向不言而喻。聲明還7次直接點名美國，包括批評美國抱守冷戰思維，推行「印太戰略」，對本地區和平穩定造成消極影響；敦促美國作為唯一未完成化學武器銷毀的締約國加快庫存化武銷毀；敦促美國停止為維持自身單方面軍事優勢而破壞國際和地區安全和全球戰略穩定等。

除了關於戰略協作的聯合聲明，兩國元首還發表了《關於2030年前中俄經濟合作重點方向發展規劃的聯合聲明》。雙方將在貿易、金融、工業、農業等8個重點方向開展雙邊經濟合作，進一步拓展教育、科技、文化、旅遊、體育、衛生及其他領域交流，深挖兩國地方合作和邊境地區合作潛力等。因此，在有的大陸學者看來，習近平此訪的總基調還是以雙邊議題為主，全球和地區問題為輔。

在外界最關注的烏克蘭問題上，習近平的表態中規中矩，重申了勸和促談的基本立場。雙方的聯合聲明雖然迴避了「尊重各國主權和領土完整」，但也承認「聯合國憲章宗旨和原則必須得到遵守，國際法必須得到尊重」。這一態度當然不能讓美國等西方國家感到滿意，但也沒有太多可以指摘的地方。

根據現實主義國際關係理論大師漢斯‧摩根索的學說，不能把一般的道德原則以抽象的、普遍的形式應用於國家行動。也就是說，同情烏克蘭的大陸網友大可高呼「誓與邪惡不共戴天」，但北京就不能這麼莽撞，必須審慎考量表態與行動的實際後果。退一萬步講，即使中國如美國所願與俄羅斯割席，就能換來中美關係春暖花開嗎？大概率華盛頓不但不會感謝習近平大力支持，還會責怪北京不負責任，「棄暗投明」來得太晚。習近平當然不會這麼幼稚。