兩岸從兵戎相見，到互不往來，到如今中華民國前總統馬英九要踏上大陸地區的土壤，這不論是從中華民族的歷史，乃至於世界地緣政治來說，都有重大的意義。

台灣內部的政治人物，多以對選舉的影響，來定位馬總統回大陸老家祭祖的行程。有國民黨人士擔心馬總統被抓住小辮子「不如不去」；民進黨人士則為了累積相罵本，提出一個無限上綱的標準，要求對岸稱呼馬英九「總統」，否則就是喪權辱國。

心胸狹窄的人心知肚明，北京稱呼「馬總統」，就等於是承認中華民國的主權，遺憾的是，這在可預見的未來仍是不可能做到；因此，部分民進黨人的潛台詞就是，既然只能被稱呼「馬先生」，那馬總統何必要去？ 或可舉此例來對比：民進黨執政下，包括國營事業到對岸申請智慧財產權，以「中國台灣」自稱；國營事業是由政府控制，民進黨政府可以為了商業利益接受「中國台灣」，卻不贊成馬前總統為了兩岸和平而被稱「先生」，這樣的州官標準，未免也太矛盾。

在民進黨主導的政府與對岸近乎堅壁清野的今天，馬總統訪陸，將成為期待和平民意的一個出口，提供台灣人民完全有別於民進黨的一個選項。近來台灣民意顯性表態「要和平，反台獨」，而從北京歡迎馬總統訪陸也可看出，對岸同樣希望和平、避免戰爭，這就讓中華民族的血濃於水，有了合適的土壤。

但另一方面，戰爭固然有大小強弱之分，兩岸要和平則無此差別。此外大陸當局既希望「和平統一」，就不該有上對下、強欺弱的心理。台灣早已解嚴並終止「戡亂」，不將大陸共產黨視為「叛亂」，北京也應該在精神與心理兩個層面解嚴，撤除緊鄰台灣的飛彈，乃至於將部隊後撤到一定的界線，藉以穩定台灣永不稱獨的現狀，宣告兩岸和平的新時代，靜待歷史條件成就而出現的和平統一或良制一國。如此，台灣人民也不需要外來的和尚教我們「全民學AK」。

武統是「霸道」，和平統一則是「王道」，而王道的標準是「近者悅，遠者來」；簡言之，大陸人民幸福快樂，台灣人民也就沒有拒絕統一的道理，這也就是所謂「良制一國」的意義。

台灣人民不羨慕大陸，會覺得統一是「打壓」；但若欣羨大陸的政治經濟社會文化的成就，自然也會對統一有所嚮往。有論者謂「良制一國」是拒統的託詞，其實大陸的發展突飛猛進，已經給台灣很大的壓力了，肩負偉大民族復興的習總書記應該有信心以和平方式成就『良制一國』的最後一簣！雖然習先生下星期沒有會晤馬先生的行程，筆者希望他看的到筆者的建議。

（作者為海基會創會祕書長、良制一國信仰者）