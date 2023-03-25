元大寶華經濟研究院預測今年台灣GDP成為1.91，是目前國內首家大型金融研究機構、宣告經濟成長保2已不保；並對民間消費、國內投資及進出口貿易3項均下修；後續發展仍待持續觀察。今年通膨回落是否順遂、歐美終端需求何時復甦、地緣政治衝突是否緩和甚至落幕，深刻地影響2023年的經濟局勢。位處國際地綠政治焦點、卻又緊密連結全球經濟的台灣，政府及產業更需審慎面對全球情勢的變化。面對明年的總統大選，國內總體經濟表現及能源（水電）的穩定供應及價格等問題，必定是重中之重。

從通膨趨勢來看，受惠於能源與大宗物資價格已回落一定幅度，而主要央行積極升息抑制了部分消費需求，同時供應鏈瓶頸於解封後獲得許多紓解。在美國，季節調整CPI所衡量的通膨率，自去年6月8.93%高峰回落至上個月的5.99%。歐盟區CPI的通膨率，則從去年10月高峰的10.62%滑落至上月的8.50%。通膨控制雖有初步成效，但距離政策目標2%還有相當距離。再者核心通膨的降速並沒有快速反應滑落，這使得美歐央行仍嚴抓利率、保持警戒。如美國聯準會及英國央行3月持續升息1碼、歐洲央行升息2碼。在台灣，通膨變動時程大底類似，CPI通膨率自去年6月高峰的3.59%回落到上月的2.43%，而核心通膨降幅不如預期反應其黏滯程度較高。因此台灣3月分央行理監事會全體無異議通過調升利率半碼、達1.875%為8年來最高。

維持物價穩定一向是央行的核心職責，但不同因素所驅動的通膨，卻不一定是央行工具箱裡所能單獨對治的；有時搭配財政工具或行政措施是整體通膨作戰的優勢選項，用以協助央行控制通膨，並兼顧抗通膨政策對民生與景氣的衝擊。

從國際能源價格觀之，目前國際燃料價格仍處高檔，若僅靠升息來對治「成本推動型的通膨」，可能付出產業加劇衰退的代價。因此，經濟部考量台電去年虧損2600億、營運仍處於巨大壓力，決議由國庫提撥1000億做為資本挹注，並自4月起針對高壓及特高壓的產業用電大戶調漲電價17%；低壓用電的產業（內需、微中型企業為主），其電價調漲10%。但2022年下半年用電衰退10%以上的產業，其電價調幅減半；農漁業等弱勢產業的電價維持不變；民生用電中，約93%的住宅用戶（用電低於700度）及84%的小商店（用電低於1500度）之電價仍維持不調漲。

此政策透過公私協力共同分擔「成本推動型通膨」的衝擊，一來避免產業全面陷入嚴重衰退，二來減輕政府財政負擔。理性而言，政府在這波國際高通膨對台灣經濟衝擊的應對策略，採用雞尾酒療法：「漸進式小幅升息、調漲用電大戶電價、撥補資金強化油電公營事業的資本韌性」來「護民生、顧基層」，是值得肯定的穩健作為。

然而，我們仍然要提醒政府，油電成本調升隨著時間、一旦大範圍地進入企業產品訂價與工資預期，擴散至整體經濟的價格形成過程後，那麼要控制住通膨就需花更長時間與代價。因此，政府需在通膨「預期萌芽」之際，施以適宜的工具導正預期心理，並全面積極的與?業及社會各階層溝通對話；以降低人民對通膨的預期恐慌心理。

（作者為台灣產經建研社理事長、前海基會董事長）