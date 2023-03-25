社團法人永社日前舉行了一場名為「捍衛媒體公共性，重建電視台專業及公眾信賴」的記者會，會議召開的目的就是要為NCC裁罰中天新聞台的不當擦脂抹粉，全場記者會荒腔走板，言不及義，一看就知道是NCC的打手。

NCC主委陳耀祥非法關閉中天新聞台、違法通過核發鏡電視執照，早已失去專業，更別提堅持獨立機關的原則行使職務，他只知聽命當道，視行政中立如無物，NCC被批評為東廠不是一天兩天的事。陳耀祥因鏡電視案被北檢起訴，在野黨要求他下台。他就是厚著臉皮，一痞天下無難事。

有關NCC裁罰中天新聞台的案件，早被社會輿論視為笑話，行政法院也已經判決8件中天勝訴，NCC和陳耀祥不知檢討，還策動永社成員開記者會指稱中天新聞撤照有理，同時還辯說目前法院審理25件中還有15件判決尚未確定，並指台灣面臨國家安全挑戰，假新聞充斥、新聞自律堪憂，同時52台給公廣集團華視才能呈現台灣觀點。

這是什麼跟什麼？這些學者不顧專業，所有發言跟NCC一個口徑。有這樣扭曲真相的學者，有這樣厚顏無恥的官員，果真就是蔡政府的寫照。

永社是親綠的律師社團，記者會上，沒有出示證據即指涉旺中集團是中共認知戰的傳聲筒。前新聞局長鍾琴當場要求主辦方提出證據，並說明何為假訊息、何為認知戰？並反問高官在立法院經常回答令人訝異、違背常識或生活經驗的答案，算不算假訊息、認知戰？與會永社成員啞口無言。

陳耀祥是永社創會副理事長，不管這場記者會是不是他主動策畫，還是永社狗腿護主，但這樣荒腔走板，顛倒黑白的記者會，實在可以休矣！