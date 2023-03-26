衛三畏其人，父親是一位書商，生於紐約，一位在商業社會環境中成長的美國青年。21歲在紐約壬色列理工學院（Rensselaer Polytechnic Institute）畢業後，即來華在廣州從事宣教及印刷刊物等工作，因而認識了同在廣州傳教的英國佬馬禮遜博士（Dr. Robert Morrison，公元1782.1.5.～1834.8.1.──乾隆47～道光14）。

前文中所提洪秀全研讀過的《勸世良言》，就曾由馬禮遜負責修編，該書是九卷九萬餘字的基督教義宣傳書籍，由衛三畏負責印製成書；這位衛三畏先生較洪秀全（公元1814～1864，嘉慶19～同治3）長兩歲，洪秀全於公元1836（清道光16）年在廣州，研讀《勸世良言》時，也不過才22歲年紀，就把《勸世良言》作為他日後創立拜上帝會的理論依據。

而衛三畏，卻和洪秀全相反，一面工作，一面努力學習漢語並協助編輯《中國叢報》（The Chinese Repository），這《中國叢報》，目的在協助西方人瞭解中國的歷史、文化與現狀。衛三畏逐漸由一位宣教士，轉變為漢學家、語言學家和外交家；成為重要的研究中國問題專家，美國漢學研究的奠基者，首先在耶魯大學開設漢學課程，建立了第一個漢語教研室和東方圖書館，有「美國漢學之父」 的雅譽。

衛三畏對中國歷史研究的代表作是《中國總論》（The Middle Kingdom） ，他充分認識到儒家思想在中國社會中的重要地位，把孔子的儒家學說和佛教、基督教以及伊斯蘭教相提並論，認為同樣具有永恆的價值。看他的中文名字衛三畏，即頗具漢風；三畏語出《論語》季氏章；原文為「孔子曰：君子有三畏。畏天命，畏大人，畏聖人之言。小人不知天命，而不畏也，狎大人，侮聖人之言。」這裡「畏天命」是原則，不畏天命者為小人，才會狎大人，侮聖人之言。華夏所稱的「天」，實際上就是西方的上帝；畏天命，似乎就是敬畏上帝，上帝與你同在，難怪衛三畏把儒家學說和佛教、基督教以及伊斯蘭教相提並論，並給「虎門銷煙」一事按讚了。

衛三畏認為在中國宣揚基督教教義，並不意味要摧毀中國傳統文化，而是要進一步完善它，使它更具有價值。他對中國儒家文化中具有「信」、「義」的價值內涵極為推崇，稱「世界上很少國家能與中國相比」。事實上儒家千言萬語，若濃縮為5個字，即仁、義、禮、智、信，所謂「五常」是也。

衛三畏是虔誠基督徒，當然他認為基督宣揚的愛，就是仁，至於禮，基督教中的禮儀表飾，較世俗儒家為多，而智的方面，西方商業社會帶來的管理制度及科技創新，明顯優於當時仍為農業社會的中國，因之衛三畏在儒家文化的「五常」中，僅就「信」、「義」的價值內涵方面，推崇說「世界上很少國家，能與中國相比」。

衛三畏說的是實話；但儒家的仁，並不等於基督的愛。仁者二人也，亦即世界上人再多，不過你自己和他人二人之間的關係；二人之間關係的處理原則是：「己所不欲，勿施於人。」而對他人的愛，極可能因缺少這點對他人的尊重或考慮，形成衝突，或霸凌，或霸道。

由此可知，在鴉片戰爭之前「虎門銷煙」之際，東西方的文化交流，也正影響著雙方一般的平民百姓，看誰先在文化交流中學習到對方的優點而補己之不足，則先登者的文化，才可能是更有普世性的文化。華夏中國由農業社會蛻變為商業社會，在「虎門銷煙」的火光煙霧中，正要舉起他沉重的步伐，雖灰頭土臉，但要昂步向前了。

「虎門銷煙」，是中英雙方必然要以武力解決的前奏，因為英國商務代表義律對英商的通告，已把英商們神聖不可侵犯的私有財產，沒收為英國的公有財物了。林則徐「虎門銷煙」所銷者，是英國的國家財產，英王陛下的軍隊，能不為維護國家的神聖主權而戰乎！兩個神聖兕在一起，即國家財產不容侵犯，國家尊嚴不容侵犯，正像是數學中的負負得正，那越洋萬里近百艘艦船，及約兩萬名英軍的長征天朝上國，乃師出有名了。

（作者為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】