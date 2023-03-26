美國國會對Tiktok聽證會，是一場赤裸裸，沒有下限，公開展示的強盜會議。兩黨議員全力指控中國跟Tiktok。議員的奇葩問題太多，講兩個就好。

國會議員：為什麼Tiktok在中國沒有毒品槍枝，在美國卻有？Tiktok周受資不方便說。我幫他說。因為中國嚴打毒品，嚴抓、嚴判。而美國已經不是「毒品氾濫」四個字可以形容。更重要的是，美國很多州毒品根本是合法商品啊。Tiktok怎能禁止呈現合法商品？

國會議員：Tiktok可以交上wifi嗎？周受資一臉矇逼，不知道他遇到了什麼？然後努力嘗試理解。然後回答：只有當使用者接上wifi時。國會議員繼續糾纏，tiktok會不會連上wifi。周受資：如果你連上wifi才能上網的話。天哪？這是人類的問題嗎？

可怕的真相是，美國之前就要求Tiktok在美國的數據，必須在美國公司甲骨文「監控」之下了。這意思其實是，Tiktok被強迫裸奔。

Tiktok總部設在新加坡跟美國加州洛杉磯。但是這樣對美國交心，也沒有用。美國從川普開始，就是要Tiktok上交數據、賣給美國公司，或是退出美國。周受資一再表示，美國數據，在美國境內，受美國公司監管。但這都沒有用。美國要的是全球霸權。

美國擁有網路的骨幹、資源、絕大部分技術跟大數據。唯一幾條漏網小魚，是中國的幾家頭部網路公司。馬斯克說，他對微信是羨慕記妒恨，要全力把推特打造成美國版的微信。Tiktok，則是美國要設定獵捕的另外一條魚。

美國要的，是完全擁有Tiktok。這個Tiktok，不是美國境內的而已，而是所有國家的Tiktok數據與技術。包含中國境內。哪裡是在跟你講什麼毒品、兒童保護跟色情。笑死人了。

中國商業部在美國聽證會之後，已經強硬表態，會全力保護中國的數據安全跟利益。事實上，不只是中國數據與安全。中國要注意的是，Tiktok全球監管權，誰有權管理？美國要的，是這個。是全球。

把Tiktok跟抖音，分成三大塊來看。中國、美國、中國與美國之外，我們用A、B、C代表。美國想要ABC三塊全拿。最差的底線，也是中國之外的B跟C都要。

中國應該把底線拉高。如果中國只堅持要中國境內的數據與技術。那麼，以中國14億人市場滋養培育壯大的Tiktok，最終在全球中國之外的56億人口的數據，卻不屬於中國監管，而被美國掠奪。這可就不對勁了。

一場卡通式的，霸凌式的聽證會。說的其實是：你得全部屬於我，不然讓你消失。（作者為作家）

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