檢警偵辦台南學甲88槍擊案又有新發展，收押了幕後指使者學甲慈濟宮董事長王文宗，由於王與國民黨關係密切，歷來選舉都有其身影，再度引爆藍綠之間互批。其實綠能光電大餅利益龐大，蔡政府積極推動錯誤的能源政策，卻沒嚴格把關，何嘗不是導致這些貪腐分贓不法的背後黑手呢？

民進黨推動「非核家園」，再生能源成為新能源政策的替代品，但政策缺乏配套，只想一步登天，不僅2025再生能源占比跳票，近2年綠能更淪為貪腐溫床、綠能蟑螂橫行。據高檢署統計，2021年至2022年底，短短2年竟已偵辦60起綠能行賄案，其他未知的犯罪黑數恐怕更讓人吃驚。

綠能成為地方派系和黑道爭相搶食的大餅，形同趁火打劫。而從台南88槍擊案迄今的發展，以及國民黨籍雲林縣議長沈宗隆涉收受達德能源集團賄賂案兩起重大貪瀆案來看，藍綠兩黨實為半斤八兩，畢竟殺頭生意有人做，只要有利可圖，早就是藍綠一家親。

至於業者為何肯砸大錢行賄，還是與蔡政府有關。台灣地窄人稠，綠能要的光電和風電必須跟海陸爭地，當海岸線飽和後，陸上的農林漁牧之地便成為目標，加上地方政府複雜的審核過程，給予官員、民代上下其手的機會。

不過，業者也非冤大頭，除政府給予優惠電力收購價外，還可向銀行辦理專案貸款融資，這些龐大的鉅額投資及借貸，一旦跳票，後果將由全民埋單，債留子孫。

台南88槍擊案讓綠能不法浮出水面，惟只是冰山一角，蔡政府必須立即檢討能源政策才能興利防弊，否則日後弊案連環爆，將足以動搖國本。