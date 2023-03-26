在清明祭祖前從台灣啟程，馬英九「率領」或者說「陪伴」30位台灣年輕學子踏上中國大陸，展開一場溯源與交流的政治旅程。此行有眾多台灣基層民眾的深深祝福與期待！

政治往往充滿目的性，馬英九再怎樣個人或低調，也都無法排除政治的身分與意義。但「溯源+交流」終歸滿布一種情懷，組成的「目的」也唯有「和平」兩字而已，而這或許是總統卸任多年的馬英九如今唯一的政治渴望，他也決意就此試圖去實踐這份渴望。

行程鋪開，除了與4位姐妹當日的湖南故鄉祭祖，其餘幾乎都是國民黨歷史的尋根參訪，以及諸多兩岸青年學子的交流活動。不得不說，這次首度出國門、進大陸的台灣參訪青年真是「大賺特賺」！跨省多市的頂級行程得享觀光美食不說，親眼接觸大陸官方、民間且與同齡青年多方對話，將獲得台灣「井底之外」的真實視野格局。

馬英九卸任後開設「大九學堂」，廣集「認同中華民國理念」的青年每年展開定期講座課程。與國民黨的政黨青年培訓人才、戰力不同，「大九學堂」有更多思索與情懷的深度，更著眼於青年們長遠的台灣未來。眼前台灣藍綠政壇，馬英九可能是極少數不圖謀「年輕選票」、不設想把年輕人弄成空戰網軍「拿來用」，而更願意「交付未來權柄」的政治人物了。

尤其如今在美國政府強烈介入台灣國防軍力結構，而蔡英文政府全盤埋單的氛圍之下，兩岸不斷被加速推向「戰爭」的預期方向。民進黨將「兩岸戰爭」披身，以圖謀「繼續執政」的對決性與主導性，毫無尋求「兩岸和平對話」的任何動作！而國民黨自身在野缺乏團結、內部意志破碎，尤其缺乏勇猛擔當，這也凸顯馬英九「為了和平、走自己路」的意義重大。

特表值得一提的，是馬英九對「寄情兩岸和平未來」，在中國大陸也有某種相同視野！中國大陸國家主席習近平在去年11月再度提出兩岸「深化融化」的主張，進一步詮釋在文化、科技、經濟多方面，都必須更重視「兩岸青年交流」的實質進展。兩位「馬習會」當年在新加坡握手燦笑的領導人，似乎看見了同樣「青年」的意義核心。

3月北京「兩會」期間，出身台灣新任政協的鳳凰衛視主持人曾瀞漪提出「兩岸四地青年文創、科創常設交流平台」的提案；而最近湖南衛視《聲生不息·寶島季》的綜藝節目正在引起中國大陸年輕網民的爆紅熱議，節目呈現台灣長達40年的流行音樂影響兩岸世代，提供深濃且美好的台灣懷舊風與流行文化。

對比著如今台灣民間，被民進黨失序的政治圖謀籠上層層戰爭陰霾，反而是中國大陸的政府與民間，儘可能在多方面「描繪、說服」兩岸同胞深濃的同源情懷，乃至對《康熙來了》節目的思念與粲然一笑！一切對兩岸和平的期待與努力，顯然絕對不是「民進黨」與「美國」所思所想，「趨向戰爭」才得享用「政治紅利」的結盟，這恰是「反台獨、反對外國勢力介入」的對應立場。

馬英九與台灣青年學子此行，真正的意義是彰顯出「台灣基層民間的另一股真實聲音」！台灣民眾真正多數人的意志，不僅深切期許「兩岸和平」能成為兩岸關係最珍貴的頂上之珠，更尊重、也期待兩岸青年之間得以實現更多「交流握手」的和平場景！

因為台灣民眾並沒有忘記，馬英九執政期間的兩岸開放觀光交流時，寶島上滿滿是「各省同胞的笑容」、手上提滿採購送禮家鄉親友的大包小包。當時一切飛彈、戰車都不存在心中眼底，許多自由行的大陸年輕人，自己一個人騎車在花蓮太平洋海濱吹著海風，幾位台灣與大陸剛好拼桌的年輕人，在高雄旗津的海產店相互介紹自己、舉杯互敬台灣啤酒。

馬英九心中的「青年與和平」，也是千萬台灣民眾同胞們的深深所願！

（作者為資深媒體人）