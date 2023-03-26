TikTok執行長周受資特地赴華府，在聽證會上回答美國議員的百般拷問！5個小時的聽證會受到全球矚目，就連中國外交部都特地發言，表明美國政府針對TikTok的打壓是仇外的政治迫害。

你我手機中的短影音APP，怎麼會成為國安問題？TikTok又怎麼會成為中美科技戰局的關鍵棋子？或者反過來說，美國才是全球化網路霸權的創始國，怎麼會讓TikTok突圍，在極具含金量的短影音內容市場，把Google與Meta都甩在後頭。

抖音與TikTok的成功，以及母公司字節跳動的崛起過程，本來就是中國移動互聯網產業的神鬼故事！能夠在「BAT」百度、騰訊、阿里巴巴的圍剿下，字節跳動憑著今日頭條與抖音等內容產品，能夠在14億人本土市場成功，而且能夠順利出海，在全球攫取數以十億計的死忠用戶，這是大陸互聯網公司的底氣。

近5年來，在大陸互聯網的「整改」歷程中，字節跳動作為浮上檯面的新巨頭，當然不可能置身事外。在2021年，中央電視台子公司「網投中文」持有字節跳動1%的股權，但卻擁有「一票否決權」的特殊優先權，讓抖音正式「國有化」。至於專攻海外市場，並且已經在新加坡成為獨立公司的TikTok，也在美國前總統川普要求出售美國業務的行政命令後，成了最佳標靶，如今甚至可能在歐美市場被全面封殺。

的確，現實世界中的地緣政治，在手機上的虛擬世界中，也出現了新壁壘。早在3年前，印度政府就開始要求APP Store與Google Play下架了數百個「中國製造」的APP，包括微信在內，在印度境內都直接一擊斃命。

中美貿易戰打到科技戰，華府位高權重的政治人物們當然看不慣美國青少年都只愛TikTok，不愛臉書了。同樣在聽證會上，Meta創辦人祖克柏可以多次公然說謊，指稱臉書APP不會竊聽用戶通話內容來進行廣告推薦，也不會誘導各國選民的投票意向，但事後他的證詞全都被推翻了。

如今Meta被高高舉起輕輕放下，但一直不聽話的TikTok，還帶著中國民族主義色彩，從川普到拜登都視為眼中釘了。

當然，網路產業本來就只有兩張牌桌，一張牌桌是中國，一張牌桌是中國以外。兩張牌桌上的玩家，完全都不一樣，牌桌中間隔著的，則是網信辦打造的防火長城。如今終於有了一個玩家，同時上了兩張牌桌，但也正好遭逢中美視彼此為寇讎的當下，大事難以化小。

台灣錯過了Web1與Web2，確實早就已經在手機上「被殖民」了，Meta與Google兩家公司在台灣1年的廣告收入更高達400億台幣！台灣政府對跨國網路霸權從不設防，以及你我對於他國APP總是有著特殊好感，造成我們的寶貴數據與隱私，最終都只能任外人榨取了。

（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）