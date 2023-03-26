蔡英文總統、馬英九前總統分赴美國與大陸，兩個截然不同的方向，代表台灣對國家地位與前途的兩種想象與兩股力量，正是兩岸分治70多年來起承轉合的歸納。至於「雙英行」成效如何，台灣人民自有公評，也是檢驗台灣民主是否成熟的關鍵時刻。

蔡過境美國 陸輕鬆化解

經歷去年的動蕩緊張，外界一度悲觀的認為，兩岸關係走進戰爭的死胡同，和平危在旦夕。誰又能料到「春暖」來得如此之快，花雖仍未盛開，但令人心存希望，北京對台政策的調整、民進黨政府的務實應對，為兩岸關係和緩創造了機會。

以邀訪馬前總統登陸為例，原以為北京會複製去年裴洛西來台後的軍事手段，對蔡總統過境美國、會晤麥卡錫展開新一輪施壓，沒想到出現如此「軟的一手」。可以傳遞一個訊號：有人愈希望兩岸緊張，兩岸就愈有動力透過和平交流化解緊張。

蔡政府對馬前總統登陸予以尊重，和過去一個多月來，持續檢討、鬆綁兩岸民間交流限制的做法，秉持了一致的精神。新年至今，面對大陸新對台班子頻頻出招，蔡政府也務實回應包括恢復兩岸貿易、客運直航和小三通復常等多項訴求，的確是順應民意之舉。

「雙英行」能否為兩岸關係的動態平衡與和平發展建立典範？雙方在尊重兩岸現狀、不觸及彼此紅線的情況下（即大陸不武統、台灣不法理獨立），你做你的、我做我的，以和平、惠民的方式，各自爭取民眾的認同（比賽愛台灣），不以突發事件或既有政治分歧而中斷、倒退，再透過一段時間的穩定交流融合，讓兩岸民眾自己做出決定。

事實證明，過去兩年內，兩岸一方喊話「不排除武力解決」、另一方動員「全民備戰」，確實讓兩岸關係墜入惡性循環，更鼓勵了美國等國際因素介入。如果以「雙英行」作為轉捩點，將兩岸關係拉到上文所述的新典範之中，或許能開創兩岸持久和平、相向而行的新篇。

新典範是否已出現？如果從近期國台辦、陸委會就「統一後」話題的言語過招來看，似有跡可循。宋濤與昆山台商座談，與會者無所禁忌提問，宋濤也竭盡坦誠回答，談及統一後有什麼好處時，宋濤說「一中原則下都可以商量」，陸委會副主委詹志宏很快回應，現在就享受的權益和待遇，為何要等到統一後你再給我？不如務實來商量兩岸要如何和睦相處。

宋濤談統一 可以有商量

詹志宏是深諳兩岸事務的老將，他未套用民進黨傳統政治人物的制式回應，上升到意識形態或民粹的對抗，而以平實的口吻、講道理的方法，反駁宋濤的言論，既讓台灣民眾有所思考，也不會引發北京的反感。同樣，宋濤談統一強調「可以有商有量」，與過去一段時間大陸強勢「逼統」的刻板印象大異其趣。

宋濤與詹志宏對「統一後」的言論過招，火藥味不濃，但背後的邏輯較量非常硬，這才是兩岸關係該有的面向，也是一次有意義的紅綠政治溝通。這次過招，反而能讓大陸更加深入思考所謂「和平統一」的內涵：既然大陸把和統視為最優先目標，把武統作為「不得已」的最後選項，就要耐心爭取台灣民眾認同。

習近平提出「兩岸融合」與「心靈契合」，為和平統一注入新內涵：「統」為表、「融」為裡，兩岸先融後統、融而漸統，將開闢一條前無古人的道路。因此，讓台灣民眾認識到「統一後」的好處，首先要讓台灣民眾更加感受到現階段兩岸和平發展的好處，再透過深耕細作，令台灣民眾對兩岸融合心存嚮往，而主動參與兩岸融合進程。

統一需以融合為基礎，融合要有和平為保障。在這個高度實現「統一」，就不能仰仗簡單的協商、討價還價，而要雙方人民共同的實踐及信任的累積，逐漸摸索出來。兩岸曾多次距離戰爭僅一步之遙，最終總能力挽狂瀾回到正軌，靠的就是善意與務實。台灣對大陸「務實」，大陸對台灣「善意」，就能重回和平發展、融合漸統的軌道！