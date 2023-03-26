宏都拉斯外交部25日宣布與我斷交，我總統府表達強烈遺憾及譴責。總統府發言人林聿禪表示，宏國斷交是中國大陸一連串文攻武嚇的一環。外交部長吳釗燮26日在記者會中宣布台宏斷交並強調，我政府多年來在宏國推動各項合作計畫，但宏國政府罔顧我國多年協助與情誼，和中國建交，我政府表達痛心與遺憾。

宏國與我斷交，顯示民進黨政府誤判情勢，一方面還以為只要提供援助就能維繫邦交，另一方面深信美國可以助我護盤。宏國為何決定與我斷交？美國出面為何沒有發揮作用？後續會不會產生斷交的骨牌效應？值得蔡政府檢討和深思。

表面看來，宏國與我斷交是財務問題。因為宏國向我要求20億美元的援助未得到正面回應，於是總統卡蕬楚指示外交部與中國大陸討論建交事宜。但其實爭取金援無果只是藉口。民進黨政府對於無邦交的立陶宛一口氣就提供12億美元的資助，美國對烏克蘭也提供巨額援助，如果宏國真的只是因為財務困窘，台美聯手撥款20億美元應非難事。但宏國此次表態將與中國大陸建交後，美國拜登總統派出特使陶德前往宏國勸阻，結果無功而返。顯示卡蕬楚的考量已經超越金錢的層次。

宏都拉斯拒絕台美的勸阻及相應援助方案，實際上應該是有更深一層的考量。宏國多年來問題叢生，政府焦頭爛額，急需外援協助，但我國及美國提供的各項援助並不能根本解決宏國的難題。卡蕬楚深知宏國一切問題的根源是貧窮，因此在競選總統時就高呼「宏都拉斯不再貧窮、不再悲慘」，決心要使國家脫離貧窮。執政後最重視的是國家長期發展，而不是短期的援助計畫。眼看中國大陸人口眾多，卻能在30年內成功脫貧，自然想要吸取大陸成功的經驗。

卡蕬楚在2021年11月總統大選前曾揚言，倘若勝選將與中國建交。當時美國立即派遣國務院及國際開發總署高層官員親赴宏國勸阻。結果卡蕬楚就任後並未馬上兌現競選諾言，因此使民進黨政府深信美國能夠助我護邦交，繼續採行「倚美抗中」的作法，卻未體察國際情勢已經發生變化。

美國一向視拉美地區為其後院，強力主導該地區的政治發展。但近年拉美國家自主意識逐漸高漲，尤其是左派勢力興起，與美國漸行漸遠。再加上拉美國家與美國之間，基於種族、文化、歷史等因素，在心理上本來就有一道無形的鴻溝，當他們認為與中國建交最符合國家利益時，自然棄美親中。巴拿馬、多明尼加、薩爾瓦多及尼加拉瓜都是明顯的例子。

宏都拉斯與我斷交必然會引起骨牌效應。除了中國大陸崛起外，台灣不斷向下沉淪也是重要因素。台灣早年創造的經濟奇蹟如今已經煙消雲散，對邦交國的吸引力自然一落千丈。

蔡英文上台後「倚美抗中」，推翻馬英九執政時期的「外交休兵」政策，主政至今近7年已喪失9個邦交國，凸顯我方在兩岸外交戰中已毫無籌碼，僅剩的13個邦交國恐也岌岌可危。在兩岸競爭力懸殊的背景下，加上國際情勢丕變，蔡政府必須深自檢討現行的外交策略，設法尋求活路，而不是把所有責任都推給中共就沒事了。

（作者為前駐海地大使）