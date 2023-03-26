馬英九明天就要率團出行，終於要去訪問大陸了！之所以用終於這個詞來形容，是因為這裡面有個小故事。2015年兩岸領導人在新加坡舉行歷史性會晤，原本外界以為，馬英九會趁熱打鐵訪問大陸，但令人料想不到的是，一晃近8年時間，由於各種因素，馬英九始終未能訪問大陸，直到這次宣佈將前往大陸祭祖，並走遍「藍色教育」景點。

從行程安排來看，馬英九此行目的或許不單純是祭祖，因為有著3個不同尋常之處。第一、這是馬英九首次訪問大陸，台灣很多有頭有臉的政治人物都曾經訪問過大陸，連戰、陳水扁、蔡英文等人都有過訪問大陸的經歷，但唯獨馬英九沒有，所以此次馬英九訪問大陸祭祖，背後的意味不同尋常。

第二、馬英九此次行程安排並不簡單。馬英九此次造訪的城市有南京、武漢、長沙、重慶、上海等多個城市，如果只是祭祖，那麼去南京中山陵弔唁孫中山先生，然後再回湖南祭拜祖先宗祠即可，壓根不用跑那麼多城市；此外，馬英九這次出行不僅有助理、維安人員與多位家人，甚至還特意安排了一些青年學生隨行，與大陸學子進行交流對話。從行程安排來看，此次訪問不僅僅只是祭祖，也有著恢復兩岸青年學生交流，消弭兩岸年輕一代彼此隔閡，成為兩岸關係和平發展政壇新生力量的意義存在。

第三、馬英九訪問大陸與蔡英文訪美對立參照。蔡英文總統將於3月底至4月初訪問南美洲，發揮元首過境外交，並將同美國眾議長麥卡錫在加州會晤。

從時間安排來看，兩個人的出訪時間接近，但從明面上來講，兩人各自出訪，卻互不相干，可背後似乎又暗含國民黨與民進黨在對外暨大陸政策上的政治博弈，難怪綠委吳思瑤會砲轟馬英九「拙劣的互別苗頭」。綜上所述，這3個不同尋常之處，可以看出馬英九此行並不只是單純祭祖。

再說下大陸的反應。對於馬英九宣佈訪問大陸祭祖，國台辦發言人回應了兩句話，第一、大陸歡迎馬英九先生回鄉祭祖以及台灣學生前來交流，第二、大陸願意為馬英九先生來訪提供必要協助，祝他此行一切順利。

很顯然，從大陸的回應來看，對於馬英九此次訪問應是非常歡迎的，畢竟，馬英九具有政治身分上的象徵意義，他曾經是藍營的共主與救世主，也是自1949年國民政府遷台以來，第一個踏上大陸土地的中華民國卸任總統，這對台海當前現狀來講，也是一件好事，不僅能有效消弭兩岸之間的隔閡，緩和劍拔弩張的緊繃局勢，或許也能為兩岸關係打開新局面。

綠營循例仍是一片夾槍夾棍的酸言冷語，黨同伐異，一笑置之即可，「雖千萬人吾往矣」，更何況，眾所皆知，台灣想要發展離不開大陸的一切，像民進黨玩台獨那一套，只會帶領台灣人民走向戰場、掉入火坑，民不聊生。面臨戰爭與和平，台灣人民一定會做出理性經濟選擇。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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