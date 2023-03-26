外交及國防兩者密不可分，也因為其息息相關，在立法院更有常設委員會來負責該領域的事務，涵蓋層面就國際上來看，盟友的多寡除了印證在世界的地位外，更現實的將取決於各公開場合實際的支持與發聲，台灣到底是不是一個主權獨立的國家？也就只有這些邦交國敢應聲附和，就連供應台灣超過90%軍火武器的美國，都不違背一個中國政策。

既是如此，台灣的外交目標為何？一直以來，只知道胡亂撒幣、凱子外交。近期傳出南美洲的邦交國宏都拉斯將與中國建交，數天後，證實果然又是一起為「錢」所逼的外交困境，台灣因為給不起高達新台幣750億的金援，與建交長達82年的宏都拉斯共和國分道揚鑣。

這也是蔡政府6年多任內第9個與台灣斷交的國家，骨牌效應持續未停，上次與尼加拉瓜斷交才過不久，當時朝野兩黨罕見看法一致，要求相關部會必須徹底檢討每況愈下的外交困境，而後蔡政府自恃有美國的撑腰，頻頻在軍備武力上向大陸挑釁較勁，本次事件，外交部長吳釗燮仍然不知進退的一貫宣稱：「中國誘騙我邦交國轉向，壓迫外交空間行徑，讓兩岸關係背向而行。」

現況看來，中國大陸雖有著「戰狼外交」的聲譽，但廣交國際朋友，是真真確確的實力底氣；台灣必須掂掂自己的斤兩，正視現實的殘酷，與其當一個用錢買來的虛情假意，倒不如正本朔源的從兩岸和談著手，再謀真正踏實穩定的國際地位。

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