如果一家公司因為疫情關閉3年一事無成，這家公司的結局一定是一關門大吉、倒閉；二是所有員工留職停薪，繼續硬撐。那麼我告訴你，中華民國的陸委會就是這家公司，縱令不要關門大吉，至少應全面「留職停薪」。

這件事我請教了新黨法律顧問陳麗玲，他說，國民黨如果要宣佈陸委會和海基會統統留職停薪，這是一個非常好的話題，這正可以針對濫權的民進黨再予迎頭重擊。更讓陸委會知道兩岸停止交流後，金馬人民、台商，以及許許多多往來這個道路上的人民所產生的怨言和痛苦。

可惜爛泥扶不上牆的國民黨，沒有好好的掌握這個天大的話語權，如果換成是民進黨，它一定炒得天翻地覆，就像炒作沒收國民黨產一樣，藉機把國民黨打趴、打爛，讓黨產永世不得翻身。

如今，陸委會說要全面恢復的小三通，其發言人詹志宏23日也提出民調顯示83.7%的民眾贊成推動逐步健康有序交流，但事實上在2020年2月疫情爆發後，陸客來台目前仍未解禁，換言之，仍處處卡關中，等不及的旅遊業者仍有人出售遊覽車和飯店旅館。陸委會因為「政治正確」故意反其道而行，所謂「爾俸爾祿，民脂民膏，下民易虐，上天難欺」。所以我們才主張陸委會在3年疫情中不該領薪。如果現在仍反中、仇中、抗中，設置兩岸交流障礙，人民應義無反顧的把民進黨拉下馬來。

大家都知道小三通本來就是體制外抗爭而獲得的，看來金馬人民除了應要求3年疫情中，追回陸委會、海基會薪水之外，勢必還要在2024年以接近50萬的散落在臺澎金馬地區的選票，毫不留情地再給民進黨一個迎頭痛擊。（作者為前立法委員）

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