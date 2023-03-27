我出生在安徽省合肥市，10歲來台灣，今年85歲，喝台灣水，吃台灣米已75年，我是外省人還是本省人？

太陽花學運時，我擔任監察院長，有天中午到外面散步，路過一處圍籬，上面有用噴漆寫的大大的字：「外省豬滾回去！」當時我並沒有什麼生氣，只是感覺到民進黨分化台灣，進而獲取政治利益，做得非常成功。

挑動省籍情結

我在擔任財政部長時，推動實價課徵土地增值稅，世界各國都是如此的。但當時立法院大老對外說，這是外省部長搶本省人土地。不要小看這句話，居然會發生用處。後來林洋港選總統，有意找我擔任副手，但未成功。因為林洋港在南部聽到反對聲音，說姓王的是外省人要搶本省人土地。

李登輝當總統時，郝柏村任行政院長，有人挑起省籍情結，說外省院長欺負本省總統，害得郝院長都不敢跟李總統有不同意見。大家不要小看省籍情結在台灣的影響。民進黨運用得如魚得水，民進黨主張台灣獨立，主要也是得力於省籍情結的渲染。

謝長廷的感慨

民進黨台籍人士，不少前往中國大陸尋根，較受人注意的是前行政院長謝長廷的尋根之旅。他到大陸，先抵東山島謝氏宗祠祭祖，感動落淚。他眼眶泛紅的說：「沒有他們，就沒有我。」內心充滿感激，甚至感到「血液在沸騰」。謝長廷說：「沒有他們，就沒有我。」他們是誰？難道不是外省豬嗎？他們是外省豬那你又是什麼呢？

台灣崇拜媽祖的民眾很多，媽祖廟有九百多座，其他廟宇供奉媽祖神像的也有六百多處，每年各處舉辦祭拜媽祖的活動，不絕於途。但是大家知不知道，媽祖姓林，名默娘，是福建湄洲莆田縣人，換成那些大學生的用語，媽祖不也是外省豬嗎？那你們為什麼要拜外省豬，求她保佑呢？

人民不分彼此

台北市著名的行天宮，又稱恩主公廟，奉祀關聖帝君，香火鼎盛。他們拜的關公是山西省運城市人，也是學生口中的外省豬。我這隻外省豬曾經在台北市北區參選立法委員，第一高票當選，比同區的民進黨大將陳水扁及謝長廷得票高出甚多，選民捐款，助選的熱情，使我終身難忘。他們並不把我視為外省豬，所以我發誓要努力再努力，回報台灣人民。

我擔任公職時，心中每天都唸唸國家、人民。所以我才被國外媒體評選為「亞洲最佳財政部長」在當時的來來大飯店盛大頒獎。2010年著名媒體「讀者文摘」民意調查，我是台灣最受信賴政治人物第一名，所以我講的話是可以信賴的。這些年來我和妻子蘇老師，一直都在從事慈善工作，我們先後創辦了六個慈善基金會，我們夫妻的愛心捐款超過新台幣一億元。我們不是有錢人，但是我們心懷大愛，我們愛台灣。

共創未來

省籍情結看似嚴重，但又不嚴重，否則我怎麼會以遠超過陳水扁、謝長廷的選票當選立法委員呢？馬英九又怎麼會兩次高票當選總統呢？

我們2300萬人在台灣這條船上，當然是一家人，不能再分本省人或外省人。在國家最艱難，危險之時，大家一定要攜手並進，共創我們自己的未來。

有個故事說：「我們為什麼不早一點手牽手？」

在秋末冬初時，許多小孩子在麥田裡玩，到了傍晚孩子們都回家了，發現有個三、四歲的孩子沒回來。天黑又冷，家人、鄰居全出動去找，找到晚上11、12點還找不到。有人提議：「我們一定有什麼死角沒找到，大家手牽手，並排走。」這種地毯式的搜查，終於找到了小孩，但是孩子已經凍死了。大家都懊悔：「我們為什麼不早一點手牽手呢？」

情同手足一家人

我們為什麼不早一點手牽手？台灣有大好的前景，為什麼日子好過了以後，大家就開始作怪了呢？到了有一天台灣被武統了，或台灣變成了烏克蘭，遍地災難時，我們要做難民的時候，大家才問：「我們為什麼不早一點手牽手呢？」到那時講，又有什麼用呢？太晚了！

這次總統大選，我很想藉我這隻外省豬選總統，來喚醒大家，我們在台灣，人與人之間不要再外省豬、本省豬，豬來豬去，我們都是人，都是情同手足的一家人。大家早一點攜手共進，為自己為孩子開創美好的未來。海峽兩岸也同是一家人，我們和平統一，共創中華民族的大好未來。阿門！

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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