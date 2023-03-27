前總統馬英九這次參訪定調為祭祖與青年交流之旅，除了參訪歷史景點、緬懷抗戰先烈之外，還要與青年學子交流，這是一種承先啟後，繼往開來的意義。馬英九參訪眾多歷史景點，從國民政府舊都南京拜謁中山陵，再到上海參觀洋山港和豫園、城市會客廳、四行倉庫抗戰紀念館、和平飯店抗戰舊址等。

今次馬英九訪中與蔡英文出訪時間重疊，可以說是一種政治性的安排，兩位政治領袖，出訪中國與美國，不僅對兩岸、台海局勢，甚至是2024總統大選都具有影響力，馬英九訪中行程，要向外界傳達，國民黨有能力，維持兩岸和平，能夠成為蔡英文政府過度「反中、親美」的緩衝器。

國民黨向來主張「和中、友日、親美」，馬英九這次訪問中國比照2005年前副總統連戰模式訪問中國。在相較於民進黨過度反中、親美、親日，避免讓台灣處在過「統」、過「獨的」一邊傾斜，與大國等距交往，維持平衡狀態。相較於國民黨「和中、友日、親美」總比民進黨的反中、親美親日，更為溫和。馬英九選擇在蔡英文出訪美國，國民黨要用「親美、友日、和陸」捍衛中華民國，為了民主自由，維護區域的和平。2022年九合一地方選舉，民進黨因為過度操作「抗中保台」，失去民心而大敗，

根據2023年2月中《東森新媒體ETtoday》發布民調顯示，若兩岸爆發軍事衝突，民調顯示，有44.7%民眾認為美國政府會派軍參戰、協助台灣（一定會12.3%、可能會32.4%）；46.8%則認為不會（可能不會26.4%、一定不會20.4%），看法也呈現兩極。若兩岸爆發軍事衝突，有22.5%民眾表示非必要自己不願意，也不願家人上戰場，大過於20.2%表示無計可施，配合政府指示。甚至，有44.4%民眾表示不贊成（不太贊成21.1%、完全不贊成23.3%）在台灣海灘佈置地雷，大過於41.7%贊成（非常贊成19.7%、還算贊成22.0%）。

兩岸長期處於鬥爭狀態關係，民眾對於美軍是否協防台灣，沒信心大過於有信心，加上烏俄戰爭一周年，民眾感受到戰爭、衝突帶來的破壞，已經感受到疲倦，大家希望兩岸能夠和平相處，不要針鋒相對，因此，誰能夠維持兩岸和平與現狀，就能爭取到選票。馬英九這次尋根之旅，可以說是爭取國人對於國民黨比民進黨更能維護兩岸和平的認同。

祭祖、訪問歷史景點、青年交流的政治考量

參訪歷史景點，是一種對先烈，抱持虔誠態度，畢竟對國民黨來說，沒有過去的犧牲奮鬥，就不會有國民黨擁有的一切。而那些已經被遺忘、不可逆轉的歷史現實，不是要現代人去判斷過去歷史的是非對錯，而是大家要讀懂、理解並保持對當時歷史的記憶。這些歷史景點，都是一般遊客熱門景點，主要是民國時期遺跡，透過參訪歷史景點，要讓大家記住，並了解先烈們革命的經歷，奮鬥的目標是什麼？才能鑑往知來。

除此之外，馬英九尋根之旅顧名思義，尋找家庭源頭，因為唯有以愛為心所造，才能世代流傳，因為愛能讓家庭團結。家庭能夠培養出愛與善能量，這種能量，必須要傳給下一代未來才有希望。這次馬英九還要讓兩岸青年了解，一個人不能忘本、不能不忘記祖先。與中國青年學子交流，因為年輕人是未來繼承人，尤其是兩岸新生一代的交流特別重要，有必要往下紮根。

馬英九尋根之旅，代表兩岸的根不斷，國民黨在中國大陸的法統也不斷，這過去兩蔣時期都重視法統問題，透過祭祖、參訪國共歷史景點，與新生代學子交流，重新將國民黨的法統連結，是一種在「承先啟後，繼往開來」之下，要大家記住這些先烈、祖先的故事，從祖先或者抗戰英雄身上尋找堅強、積極，不忘本的精神，還要成為兩岸新一代交流的文化基礎，所以馬英九這次尋根之旅，具有歷史、政治性與經驗傳承之意涵。

為兩岸和平開創新局

這趟馬英九尋根之旅，尋找出兩岸共同記憶，找共同話題，或許可以藉此化解兩岸緊張關係，用愛與溫馨氛圍，化解兵戎刀戈相見之戾氣，為兩岸開創新交流文化，期望各界正面看待。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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