新冠狀病毒疫情肆虐全球，巨大的衝擊是使得全球的經濟社會文化的交流戛然而止。雪上加霜的是，美國領導西方國家對中國進行科技貿易大戰，帶來了新型態的「冷戰」，這種對立所產生的負面影響的確很難估量，至少在經濟上出現了「逆全球化」的趨勢。

當前疫情漸趨緩和，各國逐漸開放，大家企求能夠恢復到疫情爆發前的狀態。儘管有這樣的期許，可是在全球爭霸的氛圍下，逆全球化的趨勢或新型態冷戰的發展仍然是嚴重的威脅，俄烏戰爭和美國信誓旦旦聲稱即將發生的海峽兩岸軍事衝突更是揮之不去的陰影。這個全球求戰又恐戰的疾病絕不下於新冠狀病毒。

在這樣的情況下，國際社會努力的方向應該是尋求如何構築和平的橋樑，化干戈為玉帛。於此風雨飄搖的時刻，我們似乎無法等待美國擔當世界領袖，為和平開出良方。而在中國調停下，沙烏地阿拉伯和伊朗兩個世仇於三月十日在北京歷經四天談判之後發表聯合聲明，恢復外交關係並重新開啟大使館。這劑強心針給奄奄一息的地球帶來了新的希望。儘管如此，後續還需要更多的努力，消除隔閡，建立互信，並以此為基礎推動經貿互動，為全球長治久安奠定堅實的基礎。

然而另外一項更艱巨的工程是消彌俄烏戰爭。在俄烏戰爭一週年時，中國已經發佈了解決烏克蘭危機的十二點中國立場，這象徵中國將義無反顧的肩負重責大人。因之我們相信若能在這方面，繼續努力，很可能有新的突破。

在和平露出一線曙光之際，美國以及歐盟應該把握機會，共同努力，推動和平方案，這才是有益於全球的和平及發展。「扯後腿」的行為只會使全球陷入更大的深淵，甚至對人類帶來更大的浩劫。（作者為台灣政治大學外交系兼任教授）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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