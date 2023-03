外傳侯友宜的幕僚說「侯友宜正在看一些與國際關係有關的影片,做為學習國際關係的參考」。國際關係是一門很專業與有難度的專門課程,看影片是一般人對國關有興趣,結合影片內容與國關稍許的專業部份,理解或了解國關的一小部份知識。

侯友宜是準備要參選總統的人(或可能當選總統,要決策處理國家大政的人)用這樣的態度或心情,來學習國際關係或理解國際情勢,是遠遠不足的。本文提供幾點有關國際關係與國際情勢方面的論述,供各界和侯市長參考。

一、國際關係理論與國際形勢的結合運用。軟實力的提倡者,奈伊 (Joseph Nye) 教授說:「理論相當於路線圖,可以讓我們認識那些不熟悉的地方。如果沒有路線圖的話,那麼我們會迷路。」這就是國際關係理論的重要性,也是想要參選總統大選的人,都必須精讀孰悉的治國理政大要。本文僅精要地提出現實主義、自由主義、建構主義等國關理論供做參考。

(一)現實主義。是國際關係的理論與實踐的結合,強調權力關係對於國家行為的影響,並關注民族國家之間的權力平衡以及對國家利益的追求。現實主義理論主張,國家在決策時權力與利益的考量,高於理想或道德。亦即,在當前國際關係複雜多變,在以國家利益為考量之下,就現實面與實際面來評估,國家利益自然是最優先的考量,在不違背國際法的原則下,理想與道德應該不要成為達成國家利益的牽絆。而新古典現實主義是體系與國家和個人層次都一併考量,這應該是較適合國際各國在國關與國情上的運用。

(二)自由主義。資深政治觀察家愛德蒙‧佛賽特(Edmund Fawcett)在他的《自由主義—從理念到實踐(Liberalism: The Life of an Idea)》書上說「自由主義雖有多種流派,但他表示,幾個共同信持的觀念將它們合為一體:反抗權力、相信社會進步、尊重人所選擇的事業及信念、接受利益和信仰始終產生衝突的結果。」愛德蒙‧佛賽特對自由主義的務實又深入民間社會的說法,就是對這個主義最淺顯易懂的詮釋。

(三)建構主義。建構主義起源於20世紀冷戰後,亞歷山大.溫特在1990年發表了他的期刊文章:「無政府狀態是國家建構造成的:實力政治的社會建構」,為建構主義新學說奠下了基石。1999年溫特出版了《國際政治的社會理論(Social Theory of International Politics)》這本書,溫特認為權力政治乃由社會觀念建構成的,而溫特的學說,對現實主義學說的根基有很大挑戰。這也是近代以來,建構主義被認為是挑戰現實主義的濫觴,掀起了國際關係理論的論戰,這是國際關係不斷在歷史的洪流中,淬發出許多令人學習如何認識新的國際體系的發展,以及他如何影響當前國際關係的變化與擺盪。

就上三種國際關係理論的簡論,侯市長想在影片中學習國關,恐怕只能見首,不能見尾,必須在公餘之暇,精讀研閱,方能了解初步。至於理論與形勢地結合運用,那是日後若得大位,務須精習的大要。

二、國際關係裡的兩岸形勢的綜合理解。當前的兩岸形勢(關係),絕對不是僅及於台灣和大陸,猶如上論之新古典現實主義是體系與國家和個人層次都一併考量的,錯綜複雜綿密的複合體。不能只從兩岸間的雙邊關係來看,至少牽涉到印太關係、美中台三邊、五眼聯盟、第一、二島鏈等多邊複數的關係與鏈結。

因此,像Netflix的《魷魚遊戲》這樣的影片,娛情可以,做為學習國際關係或增進關際觀,遠不能觸及國關核心之一隅,豈能輕心以對。

三、國際關係的民間角色的彈性運用。常聽聞所謂城市外交之說,其實外交絕對是國家間的交往關係,城市間的互動互訪,那是城市交流互訪,不是外交的層次。順此,我們來談談國際關係間的民間角色,對台灣而言,最能拿來在國際關係上談的是科技,簡單講就是台積電的晶片。

《晶片戰爭》這本書許多人都看過,也知道晶片是國家戰略物資,也是台灣可以拿來說,我們的晶片是站在巨人的肩膀上的寶物,可以說沒有晶片,就沒有國力、戰力,也沒有朋友。這就是我認為,台積電就是我們在國際社會中的狠角色,它是我們對外交往的關鍵而重要的民間大助力,政府必須善用晶片之力,多佈線、廣交往、深耕耘、能抗敵的瑰寶,在國關中發揮輻射的民間功能。

總之,侯市長要修習的國關課業,誠非易事,七分天下事,三分兩岸間,應該就能補上國關這一課。(作者為中華戰略暨兵棋研究協會研究員)

