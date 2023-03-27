一息尚存的宏都拉斯長期邦誼，苟延殘喘終於嚥下最後一口氣，公使級起算已82年，近一甲子大使級外交關係畫下句點，我國碩果僅存13邦國暫撐冷清場面，蔡總統7年丟9友邦，比率奇高令人瞠目結舌.按理講正常春耕夏耘秋收冬藏，外交「順順做」也不致收成這麼慘澹，國民年齡有進無退有增無減，國家邦交恰相反，王小二過年邦交數一年不如一年。起厝動千工，拆厝一陣風，台灣邦交緣起緣滅，來去如風中柳絮水中萍，聚散總兩無情矣！

死刑犯挨3槍才死是因為穿「三槍牌」內衣，台灣外交連挨對岸9槍是因打聯美抗中牌，外交部最忙業務不是建立新關係，而是週而復始一再重播斷交善後畫面，雖說外交部卸責辭藻千篇一律，了無新意，萬惡中國為首，我們受害無辜。部長脫罪之詞不無幾分歪邪理，但外交城池漸縮，我們沒事找事行事作風亦不無咎由自取責任，尤其還在位子上那部長那孤狼個性，個性會害人且誤國不淺，先天不足後天失調，外交困頓如風車寸步難行，第一線外交官競競業業猶徒勞無功，焦頭爛額猶難挽駐在國棄吾而去不可逆頹勢。

夫妻同天結婚也同一天離婚，屬必然「巧合」，他國與我斷交再與中國建交，日子撞期竟也註定巧合，兩岸要軍備競賽，又要競逐金援外交，台灣銀元短缺，銀彈遠比不上中國廩庫充裕，這方面根本沒得拚，天生輸家。君不見天生我材必有用，君不見千金散盡還復來，然而我們散盡千金守護邦交，床頭金盡時，邦交仍情緣兩斷，國家外交搞得像貧賤夫妻百事哀，實在感慨人窮志短呀！

美國連他左鄰右舍幫我們護持邦交都愛莫能助，日本連道德勸架樣子都不像，強國說多做少，斷交戲碼反覆上演，吳釗燮部長機械制式娓娓道盡斷交滄桑，賺人熱淚沒哭點，戀棧面目卻可憎，外交國旗幟一面面移除，同一幀部長肖像已讓使節「瞻仰」噁膩了，沒有掌聲當然也要優雅謝幕，才不枉「認真」演出。很難想像沒有邦交的國家何以立足國際，祝行業開幕詞，服飾西裝店是川〈穿〉流不息；洗衣店是還我清白；律師事務所是官司纏身，請問悼外交部閉幕打烊呢？煩請國人集思廣益吧！

呆子牧牛，自己騎牛背老忘了胯下牛，難怪怎麼數都少了一頭牛，跳下來數又剛好五頭不缺。蔡政府騎中華民國牛背上用台灣視線數邦交牛，怎可能不少，天后宮住媽祖，子宮住胎嬰，中華民國跟「台灣國」對外關係截然不同，因此外交拉肚子或便秘要調理腸胃，不是服止瀉藥或浣腸灌肛門。頭痛醫頭無能根治，運動要多元不能偏重，熱身、柔軟、平衡、有氧、肌力重訓，輕重逐步因勢利導，外交工作也是，蝸牛不吃草幹嘛餵草，邦國劫鈔沒節操，邦誼不感動而不是不敢動，外交走人不告而別像人生無常，是正常或不正常？

乳牛自擠牛奶稱之自取其辱，援交被斷交有些神似哩！沒有錢不是問題，問題是我們沒有錢拚外交了，普發六千的預算可鞏固宏國邦交好一陣子，謝長廷餿主意聽聽就好，執政黨狗嘴通常吐不出象牙，執政浪費及貪污的錢才真能綁住很多小朋友邦交，花錢買經驗十分不智。 既知窮小邦國多屬財神信徒之好財之輩，掏空腰包即讓我們金樽空對月，蚊子是你打死牠（斷交國），流你的血（金援付之一炬），外交這樣搞法絕非良策，與其如此傻當外交凱子，當乞丐嫖藝妓火山孝子，不如對症下藥找對岸兄弟坐下來促膝懇談，彼此約法三章，你們鴻圖大展你們「中國強」路線，咱們非台獨式的默默實質獨立，我走我的陽光道，國家統一之事，將來如何看情況再說吧，維持現狀相信沒人感受吃虧的。（作者為公務員）

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