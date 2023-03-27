台灣與宏都拉斯邦交危機最終仍已斷交落幕，我正式邦交國降至13個，對台灣的國際地位有一定程度的影響，但最不堪的莫過於美國，即使派出拜登總統美洲事務特別顧問陶德，前去宏國試圖勸卡蕬楚總統回心轉意，仍挽救不了台宏邦交，表示其傳統後院持續在流失中。

美國為國際第一強權，影響力可說是無遠弗屆，理應對拉美可予取予求，回顧2021年國務卿布林肯一通電話，令巴拉圭總統阿布鐸改變向大陸尋求新冠疫苗的念頭，如今位在後門的宏國卻不買拜登的帳，美國似乎也拿宏國沒辦法，究其原因在於美國沒有好好處理中美洲移(難)民問題。

19世紀美國強勢介入，20世紀冷戰的國際氛圍，中美洲基本上沒有民主制度可言，亦即，經濟利益控制在服從美國的家族手中，美國掌握各國的政治走向，壓制反對勢力，尤其親美的軍事干政如家常便飯。時至今日中美洲仍處於貧窮落後，犯罪率高，都與美國長期的干預有直接的關係。

拜登就任後不久，為了實現人道移民的政見，解決以中美洲為主的北漂移民，所造成沿途國家的問題，特地擬定一項4年42億美元的援助計畫，指定副總統賀錦麗負責解決移民的「根本原因」。然而，賀錦麗訪問中美洲時的承諾，光行政程序就慢如牛步，至今美墨邊界依然擠滿伺機進入美國的移民，甚至有遠從海地和西非的難民，導致美國駐海地特使富特因拜登仍沿用川普第四十二法令，以不人道的方式驅逐難民，憤而辭職。

賀錦麗上個月初宣布，將再追加9.5億美元處理中美洲移民問題。問題是，所有經費並非只用在宏國，而是所有相關國家依比例分配，緩不濟急，更遑論短期內能有初步的成效問題。這也是美國在宏國與大陸建交上無能為力之處，試想，美國如果為建交之事制裁宏國，宏國的經濟和治安將更加惡化，徒步冒著生命危險湧向美墨邊界的人民更多，屆時棘手的問題又再拋回美國手中。

拉美分析師伯斯沃思建議台灣，以立陶宛模式與拉美國家發展關係，筆者認為不切實際，一來立國是第一個挑戰大陸一帶一路的小國，在美國全球圍中的戰略氛圍下，國際象徵意義大於實質，且立國與我仍是以經貿關係為主，一如我在拉美重要國家都設有代表處般。二來立國模式暗示我能以零邦交活動於國際，如此一來，中華民國必須以獨立的政治實體，如同索馬利蘭一樣，藉由美日等大國的認同(非建交)寄生於國際，除了有損我國格外，我元首亦將失去過境美國的藉口。

台宏邦誼生變實屬憾事，但國人都相信我外交人員已盡最努力，在此向他們致敬的同時，也要注意美國勢力的式微，對我未來可能的影響。（作者為致理科技大學副教授）

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