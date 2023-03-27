今年初美國兩黨達成共識，通過《台灣政策法案》，優先對台灣出售武器並將台灣列為非北約盟友，藉以強化台灣防禦能力，但此一舉措立即引起兩岸軍事高度對立的緊張局勢。3月20日美國在台協會前理事主席卜睿哲在一場智庫演說中提出警告，建議美國執政當局勿給台灣開綠燈，而使其推行不符合美國目標甚至引起戰爭風險的政策。

卜睿哲指出台灣內部兩岸關係政策傾向可分為藍軍的安撫與接觸政策，與綠軍的警惕與威攝政策，關鍵在於當前台灣內部如何平衡與整合。卜睿哲進一步指出美國跨黨派反中共識已發酵而中國大陸民族主義正崛起，中美雙方敵意強烈未來將可能無法避免一戰，若中美關係持續惡化台灣不會受益，至於台海一旦爆發戰爭美軍是否會馳援，美國總統須考慮需諮詢國會與相關官員的同意並了解戰爭是否由中國發動，這牽涉美國在印太戰略的佈署。

去年5月拜登在東京宣布，正式啟動「印太經濟架構」，旨在數字經濟、供應鏈、綠色能源和反腐鬥爭等4個關鍵領域加強成員國之間的一體化。而今年美國在此四大關鍵領域都做出了巨大舉措，並嚴重衝擊台灣過去的全球化產業布局，各政黨候選人不得不慎重對待。

觀察美方近日對華政策的大幅轉變關鍵在於，中國大陸加入世貿組織後迅速躍昇為全球僅次於美國的第二大經濟實體。然而，經濟自由化並未帶給中共政治民主化。相反的，中共仿效俄羅斯普丁作法，透過修憲讓總書記繼續連任，和平轉變中國大陸的全球化戰略並未能達成中國民主化的戰略目標，導致美國不得不做出放棄全球一體化的戰略路徑並轉向實施印太戰略的積極部署，加速圍堵中國大陸的崛起。

然而面對美國的戰略布局的重大轉變，台灣藍綠陣營除了醉心於年底大選並積極安排訪美表態外，似乎沒有任何一方關注中美博弈下台灣具體的應對策略，讓人怵目驚心。政治人物的短視導致台灣高新科技產業快速的流失與經濟增長直線下滑，嚴重的挫傷台灣人的自信。

面對中共的武統威逼，台灣民眾顯現出二種心態一是怯戰與畏戰的悲觀心理，二是對當前中共的內部壓力一無所知一片空白。其實這兩種現象對台灣人而言是高度危險的。

觀察當前中共正面臨空前的巨大壓力，3年疫情導致中國大陸百業蕭條，美國外銷訂單的大幅流失，造成外向型省分製造業嚴重衝擊，並進一步使失業問題更為嚴峻。失業問題加劇了大陸國內需求惡化。

消費不足引發房市與車市的一片蕭條，二三線城市的房市開始出現的泡沫化，更加深的大陸系統性金融風暴的危機。過去40年盲目地吸引外資，增發貨幣所引發的圈地炒房惡果一一浮現。中國大陸今年同時面對結構性失業問題系統性金融風暴與通縮等三大危機，年底前台灣大選前後的變數極多，若大陸當權的武統派以反台獨的政治運動作為訴求，正是移轉一般民眾不滿情緒最廉價的選擇。

台灣應保持高度警惕，避開政治誤區才不會成為中美博弈下的政治犧牲品。台灣各黨候選人在年底大選前，應高度重視卜睿哲的建言，透過公共政策的調整解開兩岸僵局，尋求在一國兩制之外，台灣民意主流可接受跨黨派共識的兩岸政治安排應是台灣各政黨當前高度重視的迫切議題。（作者為自由撰稿者）

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