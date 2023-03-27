台宏斷交，這是蔡英文任內所斷的第9個國家了，台灣目前只剩下13個邦交國，外交部依循慣例，發表了又是遺憾，又是譴責的聲明。其實，對全台灣的民眾而言，接二連三的斷交，未必有什麼遺憾，反而應該慶幸又少了一個動輒需索無度，將台灣當成提款機的國家，所節餘下來的金錢，或許可以提撥回國內供全民共享；至於「譴責」，相信除了責怪對方不講信義、不念舊情外，應該是皮裡陽秋，主要是怨怪大陸挖了我們的牆腳，無情地「打壓」我們的外交空間，但這卻是國際外交殘酷的現實，早已司空見慣，連說都懶得去說了，再如何譴責，也是蒼白無力的。

說起來，當台灣的邦交國，是非常容易的，只要在聯合國大會時，提個不痛不癢、全無實效的「支持」台灣參與聯合國的提案，就可以坐收每年高達數百億的盈收，簡直就是不花錢的買賣，還有哪個國家會笨到不賺取這樣的利益？

試看一下宏國的要求吧？9000萬美元蓋醫院、3億美元建水壩、吸收24美元的外債，合計得花近7百多億的台幣，這是多豐厚的數字！不賺白不賺，誰不會垂涎？台灣成了世界上最愚笨的凱子，不削簡直是對不起自己了。台灣如果嫌多，沒關係，從中國大陸那也一樣可以拿到這麼多，甚至更多。

不要怨別人琵琶別抱，你有錢，多金多油的還大有人在，台灣小小一個地方，禁得起如此的折騰嗎？政府口口聲聲強調「對等外交」，可對我們的邦交國，卻從來就是肉包子打狗，有去無回，沒有「對等」過。說實話，這種邦交國，多一個少一個，真的是一點關係都沒有的。

外交比的是實力，實力不夠，再遺憾、再譴責，都是枉然的。陳建仁批評大陸「打壓台灣，無所不用其極」，這是事實，但是，你將對方視同敵國、儼如寇讎，不打壓你，還打壓誰？馬英九時代，兩岸外交和緩的日子，怕是再也回不來了。

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