前總統馬英九今天啟程登陸祭祖，中共中央政治局常委丁薛祥接機，給予「元首級」維安與禮遇規格，體現中共中央疫後推動兩岸「大交流」戰略迴旋的極致。秉持對等、尊嚴、尊重台灣卸任元首，這當然是件極好之事。

中共二十大之後，習近平第三任期展現截然不同的對台思維，這當然有受到美中競爭、俄烏戰爭牽動國際局勢動盪的影響，兩岸關係不能亂的微妙變化。國台辦主任宋濤去年底率先走馬上任，主動發布兩岸「大交流」的政策，收到台灣不錯的反應，不僅積極解決國民黨提出的金門小三通、農漁產食品禁令，更主動提出開放16個直航航點的善意；同時應對蔡政府「疫後健康有序交流」，遣返台南88槍主嫌和槍手，預料未來開放陸客觀光業務也不會等太久。

前總統馬英九今次登陸，與總統蔡英文訪美行程「撞期」，在時機上極具政治敏感，中共中央最高集體領導既然給予馬英九「元首級」的禮遇規格，顯然有與蔡英文拚場的較勁味道，4月7日馬英九、蔡英文，雙英同日返國記者會能端出什麼成績，必是輿論與國人關注焦點。

中共中央推進兩岸「大交流」的戰略目的，實際上已削弱美國涉台分化兩岸的角色，「馬英九效應」不能僅視為雙英拚場而已，而必須拉開高度看待能為兩岸「大交流」起到什麼積極作用。馬英九既不代表官方、也不代表國民黨，他能如何暢所欲言，詮釋「中華民國」與「中華人民共和國」的特殊關係，應有更大的彈性，具有繼「馬習會」之後又一次里程碑式的歷史定位，備受期待。

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