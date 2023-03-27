南部久旱不雨，總統蔡英文率府院高層、當地縣長、立委浩浩蕩蕩赴嘉義縣朴子配天宮參拜。嘉義縣立委蔡易餘隨即在臉書發文，稱蔡英文祈福沒多久就天降甘霖。為了證明所言不虛，還貼上自己在雨中歡慶的影片。

這讓人聯想到100年前，軍閥張宗昌祈雨的故事。山東鬧旱，張督軍硬闖龍王廟，既不燒香，也不禱告，直接對著龍王劈裡啪啦兩紀耳光，邊打還邊罵：「玉皇爺爺也姓張，為啥為難張宗昌？三天之內不下雨，先扒龍王廟，再用大炮轟你娘！」

沒想第二天依然一派晴朗，一點沒有下雨的意思。張宗昌大怒，架起19門山炮對著天空一陣猛轟，不到一會兒，傾盆大雨沛然而降，百姓一片歡呼。

兩起祈雨似有異曲同工之妙，現代年輕人或許不知張宗昌何許人也，但對蔡易餘所言也是滿嘴噴沫：「缺水靠參拜？你們有發燒嗎」、「還以為是什麼邪教？原來是民進黨怪力亂神」。

但也有綠營支持者力挺：「好厲害，風調雨順，祈雨成功」、「蔡總統法力無邊總算下雨了」.

辦點正事去好嗎？缺水或許是天災，缺蛋缺電可是迫在眉睫；邦交國淪陷、兩岸關係緊繃，在在跟民生問題有關，蔡總統不問蒼生問鬼神，連張宗昌都不如！

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