在外交部多方努力斡旋之下，我國在中美洲3個邦交國之一的宏都拉斯，還是和我們斷絕了82年的邦交，並立即轉而投向中共。這對每日為生活而疲於奔波的小老百姓而言可能根本無感，但對外交部工作人員應該是又一次的沉重打擊。

外交部長吳釗燮日昨在行記者會中，除正式宣布與宏國斷交外，也強調「會負起相關政治責任」；同時他也滿腹委曲的表示，「與他相處過的長官與同仁，都知道他的認真與負責任」。首先，這句話應該是由外交部同仁來說才適當，而不是出於自誇之口。我們也願意相信吳在外交部的夙夜匪懈、戮力從公，然而認真努力的方向是否有錯誤且需檢討之處？

吳部長大聲說出「該負的政治責任我會負」這句話，在他任內我們已經是耳熟能詳，因此吾人不得不懷疑他對「政治責任」的認知。這四個字是指「凡是因為違反民意、決策錯誤、成效不彰，而失去人民信任，並造成人民不滿，雖未違法，但須負擔政治責任。」也就是針對政府首長及政務官的決策所追究的責任，且通常是情節嚴重者就必須「辭職下台」。

然而放眼望去，民進黨的政務官將「政治責任」視若無物者可不只吳釗燮一人；包括缺口罩，買不到疫苗和快篩劑的前衛福部長陳時中；堅持廢核、擋不住電價調漲，能源政策荒腔走板的經濟部長王美花；及開放萊豬進口，讓百姓買不到雞蛋的陳吉仲。他們有那一個是挺直背脊辭職下台的？吳釗燮自然可以有樣學樣。

我們都相信外交部在與宏國斷交前的多方努力，結局完全是因中共金錢利誘所造成。但吳部長可曾認真檢討和深入研究，為什麼在陳水扁任內斷了9個邦交國，蔡英文任內迄今也已斷了9國，而馬英九任內僅斷了一個非洲國家甘比亞？其次是和我國有長久邦誼的宏都拉斯，在看到我們對立陶宛這種沒有邦交的小國，在貸款額度上卻是大小眼，這難道不是我們外交上的失策嗎？

也許宏國總統卡蕬楚決定與我國斷交是獨具慧眼也說不定，因為她可能已經看到了當前兩岸的兵凶戰危，甚至戰火將一觸即發。為了考量該國大使館官員、眷屬，以及數百位宏都拉斯在台學生的安全，從而做出的超前部署決定？

我國外交界大老，也是曾經擔任過駐美代表及外交部長的錢復，早在1991年就說過「兩岸關係不好，台灣國際空間難有出路」，換言之也就是「兩岸關係重於外交關係」。此次與宏國斷交豈不是再次驗證「兩岸關係是外交政策的上位」。如今蔡政府堅持「外交高於兩岸」，自然導致外交空間寸步難行。

像宏都拉斯這種需索無度、貪得無厭的國家，我外交部嚴拒勒索值得肯定。但最讓我們擔心的是，未來的斷交潮會像「雞瘟」一般。因此，蔡政府的大陸政策若該調整而不調整且堅持下去，剩下的13個邦交國還能維持多久真是令人憂心。往者已矣，來者可追。吳部長應該力勸蔡總統改弦易轍，重新從改善兩岸關係做起才是正道。吳部長也無須繼續替蔡政府背黑鍋，成為國人的笑柄。（作者為大學英文講師）

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