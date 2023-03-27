蔡總統任內已斷了9個邦交國，其中7個是斷在外交部長吳釗燮手中。吳釗燮已成為中華民國民選總統以來斷交國數量第1名的外交部長，辭職都難以謝罪，竟還理直氣壯地釋出不排除兩岸「雙重承認」的訊息，並一味把責任推給大陸，臉皮之厚可說是蔡政府官員的「典範」！

宏都拉斯與我斷交早在卡蕬楚總統上任時就有警訊，蔡政府仗勢緊抱美國大腿，漠視被美國視為後院的中美洲國家逐漸轉向，由於近年沒有獲得美國實質援助，加上美中加劇對抗，在中國大陸招手下，這些國家不得不屈服於國際現實。宏國毫不留情地與我斷交，印證美國的影響力已漸式微。

前總統馬英九執政時兩岸關係和緩，兩岸外交休兵，只有與甘比亞斷交，當時蔡英文批判馬政府是「外交休克」。如今蔡政府面對邦交國只剩13個的殘酷事實，不只是外交休克，簡直是停止呼吸。可嘆的是，蔡總統只會老調重彈，千錯萬錯都是老共的錯。

蔡總統不認錯，被喻為「斷交部長」的吳釗燮更是臉不紅氣不喘，面對媒體提問時態度強硬，直接開嗆「有任何責任我不會迴避」。吳口中的「不迴避政治責任」，已成了蔡政府官員的咒語，只要臉皮夠厚敢耍嘴皮子，外交部長就繼續斷交、繼續當高官享厚祿。

吳釗燮不只臉皮厚，還欺騙國人不排除鼓勵各國「雙重承認」，這難道是要鼓勵僅存的13個邦交國投靠大陸？攤開每個與我斷交的邦交國，與大陸建交公報一定明文「斷絕與台灣官方關係」。所謂「雙重承認」根本不可行，荒誕說法如同硬扯宏國此刻斷交與馬英九訪陸有關，都是自欺欺人！