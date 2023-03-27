高金素梅委員日前質詢行政院長陳建仁時，質疑美國國務院的「台灣學人計畫」恐危國家利益，並強調台灣人民要和平不要戰爭。高金委員的憂慮，也是許多民眾心中的憂慮，陳建仁不就事論事好好答詢，反批評高金散播「疑美論」，對中國進犯台灣「難道要做投降者」。

賴清德拋出「不能讓有心人散播懷疑美國的言論」，民進黨再藉此把疑美者打成反抗中的「中共同路人」。所謂的「疑美論」，其實與「抗中保台」的認知作戰是同一套路；不允許疑美，實則是不允許對民進黨的政策有任何質疑。

「為什麼不能疑美？」如高金素梅所說，民主社會，意見多元本來就是常態，台灣社會何時變成一個不可以懷疑美國的社會？且她質詢美國對台一系列政策的態度，是希望政府能夠說清楚，化解人民的疑慮。

質疑美國的聲音之所以在台灣湧現，來自於越來越多民眾認清，美國和台灣的利益不盡相同，不應單邊親美或親中，該保持等距的良好關係。而美方時不時釋出「台海終須一戰」的訊息，一味要台灣加強備戰，華府學界甚至高談棄台毀台；美國倉促自阿富汗撤軍，對烏克蘭不派一兵一卒。這些，更讓民眾懷疑，民進黨政府的倚美抗中，真能確保台灣安全？

民眾對民進黨單邊押寶美國的不放心，不等於被民進黨扭曲為「投降主義」的「疑美論」。如同前副總統呂秀蓮所言，雖感謝美國的支持，但若美國的立場跟我們的國家利益相左，作為主權國家，也應代表國家跟人民，跟美國表達一點意見，這不叫「疑美論」，而是主權平等、獨立。

國家與國家之間，政權與政權之間，利益本就不可能完全一致。利益相同的時候，就選擇相信，利益不相同的時候，當然就要選擇懷疑。美國作為我們重要的戰略夥伴、同享民主價值的盟友，對於雙方相同的利益，我們選擇相信；但這不等於，我們要對美國的要求「照單全收」。

就好像2012年蔡培慧把「美牛換TIFA」說成「不公義的經濟模式」，民進黨從上到下反對開放美牛，這不也同樣是「疑美論」嗎？陳其邁甚至說過「萊豬進來，總統下台」，陳其邁是不是可惡的疑美論者？陳建仁要斥責陳其邁、蔡培慧不愛台灣？疑美，邁邁可以，高金不可以？

民進黨如果真的愛台灣，反而該感謝台灣還有這些懷疑的聲音，並應有擔當的把這些聲音忠實傳達給美國、說服美國考慮台灣的生存風險，這樣才能確保爭取台灣最大的利益。

對大國保持不信任，不淪為馬前卒、棋子，才是小國的生存之道。民主國家，民眾對政黨保持一定的懷疑，更是天經地義。疑美，其實也就是對民進黨政策的不信任，民進黨沒有能力避戰維繫和平，化解民眾對戰爭的不安與焦慮，被懷疑也是剛好而已。

（作者為前總統府副祕書長）