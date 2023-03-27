3月已快過完，蛋蛋危機卻絲毫沒有減緩的跡象。繼夜市小吃推出「無蛋蚵仔煎」、部分速食業者停售「蛋系列」餐點後，高雄早餐店業者27日指控蛋商聯合哄抬價格，打算全面抵制、不賣蛋類產品，直到蛋價市場透明、合理。

雞蛋危機已蔓延超過2年，但影響層面已明顯擴大。剛開始是民眾買不到蛋，如今則是蛋價不斷高漲，民眾和商家難以承受。問題從量變到價變，形成惡性循環，使得雞蛋問題已經失控，明顯超過農委會主委陳吉仲的處理能力。

面對數波明顯的缺蛋潮，陳吉仲一面信口開河吹噓已從國外進口雞蛋若干，絕對可以滿足市場所需云云，另一方面又不斷對蛋商施壓，不准調漲蛋價。

然而，因為進口雞蛋的到貨量不及預期，市場上的缺蛋現象仍然嚴峻，陳吉仲的保證如同空頭支票，民眾買不到蛋就是買不到蛋，蔡政府派出再多1450網軍顛倒黑白、綠媒名嘴再怎麼鼓吹「吃蛋有害論」，都不可能改變這個事實。

陳吉仲找蛋能力有限，決定以行政手段壓迫蛋商不准漲價，企圖透過凍漲蛋價緩和民怨。在此缺蛋的非常時期，請求業者共體時艱、吸收部分成本，固然是政府該做的事，然而，問題是，陳吉仲上任以來，把主要的精力都放在政治工作上，並沒有在農委會該負責的農漁產業專業上付出太多心力，對產業了解不足，也沒有建立良好的專業人脈，他在產業圈既無人望也無權威，誰會敬重他的發號施令？因此當他要求蛋價凍漲，蛋商公會立刻回嗆「那就無限期休市」。

一個主委做到業者根本不把你放在眼裡，陳吉仲不只丟人現眼，而且讓蛋荒、蛋價的問題持續發酵惡化。事實上，陳吉仲上任以來，台灣農漁產業經歷種種困苦磨難，但他從來沒有真正幫業者解決過問題。

儘管在農委會施壓下，台北市蛋商公會26日決議「蛋價不動」，本周蛋價繼續凍漲，休市議題也暫時沒有實施，然而，蛋商也說，現在雞蛋報價和實際交易情況相去甚遠，黑市早就漲翻天。目前看來，缺蛋問題短期內還無法解決，面對雞蛋困境的漫漫長路，陳吉仲和業者之間缺乏信任，面對蛋商和相關食品業者心中的不滿與積怨，陳吉仲只會「高壓強迫就範」，但這一招還能繼續使用多久？做生意圖的是將本求利，政府管得越兇，地下交易、黑市就會越猖獗，如此一來，市場秩序就會越亂，對民眾權益的影響只會更大。

日前中廣委託蓋洛普公司進行的部會首長滿意度民調顯示，陳吉仲的滿意度35.44%，不滿意度42.79%，與不滿意度28.72%、滿意度22.36%的NCC主委陳耀祥，是陳內閣唯二不滿意度超過滿意度的閣員；另據TVBS新聞網日前公布的民調顯示，對陳吉仲處理雞蛋問題的表現，91%表示不滿意。

積極「向上做關係」的陳吉仲，看來確實頗得層峰關愛，一次又一次的農漁業危機，甚至造成了相關產業哀鴻遍野、無以為繼，但他一再跌破社會大眾的眼鏡，順利保住了官位。然而，在農漁相關產業和消費者的心目中，陳吉仲早已是一個顧人怨的失格主委。他越晚下台，對民進黨的傷害越大。大家走著瞧吧！

（作者為作家）