兩年前民進黨說「中華民國台灣」72歲，寓意1949「中華民國台灣元年」之前的中華民國與台灣無關，漠視1947年民主運動前輩吳三連、楊金虎、余登發都曾當選中華民國國民大會的台灣代表。國史館把1991年稱為「民主元年」，為了頌揚「李登輝路線」，弔詭的是，當時的李登輝總統不是民主選出的元首。民進黨的元年何其多，現今又稱今年為「一國兩制民主協商元年」。

國安局向媒體放話：「北京日前甫將今年訂為一國兩制民主協商元年」，台灣方面單方且外行的說法，北京從涉台單位到智庫沒正式宣布、定調。若說這是國安系統對北京謀略的觀察，那也是慢三拍的發現。「與台灣各界民主協商一國兩制台灣方案」，是習近平掌權後的語言，但概念在鄧小平時期出現過；習近平期待陸方掌握兩岸關係的主動權，一直都是，不是去年開始，2014年陸方智庫便有評論。中共20大後的語言多強調「主動」，在於美國打台灣牌，本小利多，陸方被動反應，戰略上得找制高點。

同時王毅、宋濤就定位以來，加強對台交流力道，這也是事實。但把戰略企圖與推動交流的作為兩者合起來看，就號稱是協商元年，就好像醫師面對一系列徵候：睡覺時腳亂踢、平時小腿無力感、皮覺搔癢、腎不好…，然後恍如大悟稱這是不寧腿症候群。這只是把徵象給了個名字就對患者有交待，重點是徵象的關連與機制。

國安局的「協商元年」，只是創造個名詞向台灣民眾訴說，這是網路小編的作法、懶人包的語言，沒有國安單位應有的縱深與專業，特別是拿來評論前總統馬英九的訪陸行程，以前喊台奸、唱和、親中，現在多個名詞，讓輿論有點新鮮感好作文。

國安局用語言諷馬，屬台灣內部政治的口水，但放在國際局勢上，除了幼稚更有風險。對陸方而言，協商必須是細緻的統戰工程，無人可以權威預測協商的進程與結果，對台灣事務執行者宋濤而言，協商是填充題，國安局把「協商」當成是大陸吹出衝鋒號，這判斷不對。

面對2024大選，馬英九訪陸是否「攪局」，藍綠陣營各有判斷；但國家最高情治單位插手評論，「協商元年」的談法像是放羊的小孩喊狼來了，喊一次、兩次有效果，喊久了會疲乏，哪天真的狼來了，就沒用了。國安局不是警政署民防防情指揮管制所與地方派出所，不負責施放警報，若認為狼可能會來，必須觀察序列情報、預擬場景與劇本，重點在於我方的處置，不是笑一笑馬英九的大陸行，然後呢？就沒了。若說真有「協商元年」，對方的協商路徑圖為何？民進黨的策略為何？總該有內行的說法。

這也是民進黨一貫的問題，協商元年若真，2003年是濫觴，陳水扁時代是兩岸經貿躍增元年，是台資赴陸暴衝元年，是大幅開放大陸商品來台元年。台灣的劇本呢？民進黨至今缺乏。把陸方作為冠上個惡名，拿來向台灣民眾說嘴，罵大陸兩聲壞蛋，這不能當作治國處方。無能對付兩岸關係的發展，民進黨把應付陸方的手法拿來對付馬英九，用個名詞就要把訪陸涉及的複雜意義簡單化、標籤化。

好像當下很多官方單位跟著中國大陸喊說今年是大交流年，也是喊出名字就以為解讀了徵候。大陸開始積極邀請台灣各界參訪，活動研討會增多，基層里長到智庫都有，但這是陸方要的大交流；台灣要的，應該是陸生、團客及自由行，大陸沒表態，台灣官方沒策略，竟然還跟著喊大交流，讓大陸主動規畫、詮釋兩岸關係。台灣需要的大交流，政府沒解方，台灣主體性何在，民進黨兩手一攤。

（作者為倫敦大學伯貝克法律學校博士）