就在台灣朝野為「疑美」、「反美」、「反戰」爭論不休，甚至將對手戴上「親中」的紅帽子之際，美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅針對反美議題坦率表示，比起「反美主義」，自己認為此刻看到的，更像是對美國的質疑。孫曉雅說：「我覺得『發表反美言論』和『質疑美國』是很不一樣的事情，我認為言論自由的部分精神就是保護懷疑論。」

美國人民也不信任政府

孫曉雅的說法代表非常典型的美國傳統自由主義。美國在世界各地發動戰爭，因此在歐洲、中東各地遭遇的反美言論、示威抗議行動，其激烈程度都遠遠超出台灣。台灣甚至連反美的言論都很少出現，遑論示威抗議。當然，在講究言論自由的美國，自由派與左派學者的反美言論也比台灣激進。所以，像行政院長陳建仁把立法委員高金素梅在立法院的質詢公然批鬥為「疑美論」，在美國人看來，簡直是匪夷所思，毫無民主觀念。

事實上，美國自立國以來，就有不信任政府的傳統。美國《獨立宣言》起草人傑弗遜說過：「我們美國的民主，是建立在人民對政府的不信任上。」即使今天，美國人民依舊不信任他們的政府，懷疑他們的政府。根據皮尤研究中心於2022年6月6日所公布的民調，65%受訪者認為政治人物競選公職是為了他們個人的利益，僅有20%民眾認為聯邦政府大部分時間都會做正確的事情。自從美國前總統小布希第二任期以來，民眾對於聯邦政府的不信任情緒幾乎沒有改變。

美國人民如此「疑美」、「疑政府」，正是民主國家的典型，為什麼唯獨民進黨政府卻不允許台灣人民懷疑美國政府呢？為什麼民進黨要強迫台灣人當全世界最死忠的愚民，去相信一個連他們自己的人民都不相信的政府呢？

事實上，孫曉雅很清醒地看到，民主國家的言論自由和激烈爭辯乃是常態，辯論反而是釋疑的最好方法。而她的責任，正是與所有疑美論者、反美論者對話，說服對方。這也是美國外交官在每個國家都應做的事。

坦白說，孫曉雅的工作並不好做。因為川普之後的美國外交政策的確相當混亂，不要說阿富汗撤軍、俄烏戰爭的政策進退維谷、難以捉摸，即使台灣這樣的小地方，也有太多打著國務院、前國務院、參議院、眾議院的各路政客絡驛於途，賣軍火的、搞工程的、要捐助的、來遊說的，各自有不同的利益打算，但共同的策略倒是有志一同：恫嚇台灣，將兩岸關係搞得很緊張，宣稱若無美國援助，台灣一定會被中國攻下。台灣若被攻下，台積電一定要先炸掉，不要讓中共接收。更多混亂的消息還包括軍事演習、南海衝突、日韓結盟、東亞戰爭部署等。

打壓異議民主反面教材

但這些迎面而來的紛亂訊息，往往前面說完後面否認，讓台灣民眾不知如何分辨真偽。舉例而言，日前訪台的美國前白宮國安顧問歐布萊恩曾表示，華府兵推有毀台計畫，其後又否認；此次又說，台灣民眾「假如上百萬人都會使用AK-47步槍，在社會各個角落有能力保家衛國，中共領導人可能重新評估是否入侵台灣。」當美國社會為了校園槍枝暴力泛濫而要禁槍的時候，他居然要台灣人各給一枝俄製步槍，問題是步槍可以抵擋飛彈嗎？這是什麼窮兵黷武的美式暴力？這種粗暴幼稚的觀念如果變成台灣國防的指導，那台灣會安全嗎？人民不憂心嗎？這樣幼稚的言論不能懷疑嗎？

前後矛盾的訊息、沒有一致性的政策邏輯，不要說全世界都對美國感到懷疑，即使台灣老百姓都為了身家性命而暗自咒罵，唯獨把台灣安全繫乎美國之上的民進黨政府卻麻木不仁，還不許老百姓有一點懷疑，這還是一個正常的民主國家嗎？

舉世皆知，面對疑慮的最佳對策，即是公開、民主的辯論──疑美論正是如此。一個正常民主國家，堂堂正正公開辯論美國對台政策、國防安全承諾、台灣自保戰略等等，才是最好的釋疑。用「不准懷疑」打壓異議者的言論自由，台灣只會成為世界恥笑的民主反面教材。