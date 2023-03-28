國民黨近日宣佈，2024年總統大選的候選人，將採取徵召方式決定。目前，民進黨總統人選確定將由兼任黨主席的副總統賴清德角逐，國民黨則以新北市長侯友宜呼聲最高，鴻海創辦人郭台銘則表態有意重返國民黨爭取提名，其他人選包括中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中。而隨著國民黨提名機制的逐步成型，2024年總統大選進程即將拉開帷幕。

按政治市場學派的理論，對台灣政治作類市場譬喻。則在台灣的選舉政治場域，有且只有兩個真命題可資做政治市場中的選民之可選項：認同問題與兩岸問題。國民兩黨作為政治市場的賣家，提供包裝攸關此兩種命題之不同論述的主張作為產品，供選民選擇以易取選票。認同問題，對應於台灣處於認同失焦流散的非常態社會現實，立基於選民在感性維度的傾向錨定；兩岸問題，對應於台灣處於非制度化和平狀態之現實，取向於選民在理性維度的思考選擇。選民在前者的分歧，取向於「中國人/台灣人雙重認同」與「單一台灣人認同」的張力；很明顯，這是民進黨的主場：通過訴諸台灣選民人格中感性之一面積累自身的選票來源。

林濁水千禧年黨內辯論曾言：「民進黨的主場在主權，國民黨的主場在和平，這兩個主場不可能全拿。民進黨要守住主權，但也不要衝過頭，因為要在和平部分少失分。想在和平搶到分，甚至贏，是不可能的。」林濁水話說得不是很準確，若論主權，國民黨一直以來的論述都是依據《中華民國憲法》的主權論述，而相反，民進黨的論述則與其說是包裝某個主權，毋寧是在摧毀某個主權。民進黨的主場不在「主權」，而在「主權感」，後者實則為「單一台灣人認同」支撐起的兩岸互不隸屬而斬斷連接點的台獨論述；說到底，還是訴諸感性人身份認同的動員。

民進黨在台灣人眼中的「選舉形象」大致可以用這樣幾個詞來概括：施政不當，貪腐成性，對外強硬，抗中保台；政績上乏善可陳，遂主場則只能在台灣人感性認同上支撐起情感票，即林濁水所謂的「主權」。人一旦感情用事，是會生發溺愛的，這種溺愛即一種過分寬容。見之台灣政治，即選民對民進黨的寬容與國民黨的苛責。以去年的四大公投為例：兩個挑選的是蔡英文政府執政過程中的敗筆——經常斷電、進口萊豬。第三個「公投綁大選」是之前民進黨慣用的伎倆，國民黨斗轉星移，以彼之道還施彼身。第四個「珍愛島礁」是政治正確的環保議題。藍營的議題選擇可謂佔盡道德制高與功利最優，然而被綠營零封，可見溺愛至極。

人人都愛「生母」而不親「後媽」，當民進黨掌握愛台灣之話語權，訴諸感性認同投票當了「生母」，國民黨遂成了「後媽」在夾縫中生存。所幸，感性認同投票所導出的「後媽」與「生母」之邏輯，立基於和平是常態、選舉更重要的判斷上。唯有和平是常態，那麼可以訴諸任性與溺愛，依靠人格感性守住民進黨的「主場」。而一旦到了生死抉擇之時，感性人會變成理性人，理性的選票動員會壓倒感性的選票動員。俄烏戰爭的爆發，對台灣社會氛圍造致深刻影響，民眾擔心戰爭風險的心理愈增；而兩岸問題的時間約束愈近，結構影響則愈大，愈可以倒逼選民從感性人迴歸理性人，認真審視何以保存和平的兩黨政綱。

於兩岸問題，大陸的統一目標是既定不變的。邏輯上分三個步驟：首先如有可能，兩岸直接政治對話和平統一；其次為次優解，兩岸直接對話無望，轉而與美方接觸談判以交易台灣未來；最次，以非和平手段主導兩岸統一進程。而邏輯上言，統一後安排的制度版本也有兩套：和平統一解決後的「彈性一國兩制」與武力統一解決後的「硬性一國兩制」。兩黨的兩岸論述因應大陸的統一約束而展開。

國民黨的論述集中於大陸步驟的第一點：將大陸規劃中的方略步驟永久性停留在第一階段，或者說盡可能拖長。比如張亞中先生的「統合論」，它分簽署和平協議（中程協議）、建立共同體、終極統一等三步，以漫長的過程來保證台灣平安。第三點代表著戰爭，而第二點意味著被交易過程中「被交易」的可能。而國民黨相應的制度安排論述也是聚焦第一點「彈性一國兩制」，如黃年先生的大屋頂中國，引述汪道涵先生「現在進行時的一箇中國」，那麼兩岸現狀本身就是一個「一國兩制」。於大陸而言，研判整個國際格局演變是東昇西降，著眼兩岸統一進程強調心靈契合，與國民黨的論述是存在交集的：時間推移見證的是百年變局下地緣政治東昇西降之勢，彈性一國兩制聚焦的是統一進程中兩岸民眾逐漸契合之心。

綠營的論述，核心思路則是越過第一、第二階段，直接針對最惡劣的第三階段做準備。以今年1月5日聯合報「民意論壇」醒目刊出「禍延台灣子孫是美意？」一文所論在台灣西岸佈雷之事為例：此文是退休大使吳建國就美國軍售民進黨10分鐘可埋萬枚地雷的佈雷系統，痛批蔡政府竟公開向美方表示誠摯感謝。吳建國預見掃雷的花費、美麗海濱的毀滅、個人及子孫的安危，其實近在眼前的衝擊是台灣的經濟。不難理解，綠營的兩岸論述針對的是第三階段，顯而易見的是台灣無力為戰，不如「自毀」以備戰；所謂「堅壁清野、不留片瓦」。

綠營論述中可悲所在是，其認同問題的論述極大限制了其兩岸問題的論述，斬斷「中國人認同」的任意可能性，使得其無法選擇兩岸論述中的第一步驟，大陸讓步只能給「中國人」；而其兩岸問題的論述極具自我實現的效力，蔡政府磨刀霍霍、自毀自棄得如火如荼，可能迫使大陸提前出手攤牌。

2024對台灣選民是大考，是召喚自身的人格理性，抑或是繼續自醉於人格感性，留待歷史見證。（李林杰/上海市美國問題研究所研究助理）

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