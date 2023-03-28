不知從何處冒出來的一隻東非狒狒，在警民全力圍捕後，終於「落網」了，疲憊且蜷屈的身軀，在網羅中竟如是的柔弱，齜牙緊閉在微抿的嘴唇下，麻醉針減輕了槍傷的痛楚，下凡在人間鬧嚷了18天的狒狒，終逃不過人類如來佛的五指山，壽終羅網，卻永遠不會有慈悲的唐三藏來救援了。

孫猴子曾大鬧天宮，傷了無數的天兵天將，才被鎮壓於五行山下；可狒狒除了人間跑跳外，傷人乎？則未也，卻仍逃躲不了人類的冷槍、魔掌，一命嗚呼。

大凡超逸世俗的物事，都被視同對正常社會的威脅。人類害怕其「將然」，故不計代價，非得剷除盡淨不可。其實狒狒多數是蔬果維生的，儘管偶食生肉，卻不為常態，可世人唯恐其萬一，美其名為保護童幼，故非加以追剿不可。國人皆曰可殺，是以殺之，聚眾圍捕，冷槍暗箭，伏伺而出，縱或不死，也無處可生。世間穎異之人，犯時怒眾，又何嘗不是如此？

最好是將這些人如狒狒般，縛起手腳、關入牢籠，供人點評，供人嗤笑，方才能夠保其身家。一旦思想不正、行為不馴，妄想掙脫牢籠，世俗的冷眼舌劍，必將其折磨得體無完膚。

狒狒之死，是一個徵兆，是愚蠢的眾意，擊殺卓異思想的展示，既無情，又冷血，然後，眾人鼓舞稱賞，就有一個英雄出現，隨手將門一關，庸愚的阿嬤，就取而代之了。

這門一關，狒狒就是有七十二變化的通天本事，也是無所用其智計了。庸眾扼殺穎異，就是狒狒之死最大的悲哀。

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