很可能是出於宏都拉斯斷交後任內大量斷交7國不太光彩的紀錄之故，外交部長吳釗燮竟無端拋出「雙重承認」的暴論。

眾所皆知，「雙重承認」並不是什麼新穎的政治詞彙，而是台灣自李登輝當權的二、三十年來，不分藍綠皆曾間歇性提出的外交策略。然而每每無疾而終，根本原因出在於該對外政策始終未獲陸方的默許與諒解，完全是出自於台灣單方面的一廂情願。此種背離兩岸政治實力現實的政治論述，加上嚴重牴觸中共「兩岸一中」的恆定國策，除了加劇兩岸之間的政治不信任外，不可能得到任何實際上的政治成果。

吳釗燮選在此時拋出「雙重承認」，與其說是要為台灣外交尋求突破，更像是在為其任內的外交失敗轉移焦點，試圖偷換概念創造民眾的選擇性失憶，忘卻民進黨執政時期7年斷交9國、吳任內斷交7國，此一慘烈外交失敗的事實。

事實上，吳如欲證明其外交能力，大可儘速促成任一國家與我建交，又稍可洗刷斷交部長的恥辱稱號。然而，正是吳深知難以達成，才會出此下策，試圖將斷交的過錯完全推諉給中共，好讓自己在這場政治責難的風暴中全身而退。

毫無疑問，任何國家選擇與我建交的同時，就注定會遭到中共施以斷交回應。吳釗燮明知中共不可能接受雙重承認，卻又強行倡議暴論，心態可議不說，更凸顯其外交能力上限恐已達到「彼得原理」的不適任邊際線。

繼續由其掌政外交，除了尋求雙重承認成功可能基本為零，建交一國的可能也近乎渺茫，更可能因其作風引來中共不快，加速斷交惡訊的傳來，大大不利台灣突破外交困境。

對某些人而言有一個不太討喜的事實是：只有在馬英九執政期間，兩岸共立九二共識的基礎下，與我斷交進而與中共建交的國家數量為零。既然台灣內部對於金錢外交的認知與厭惡已經成為超越藍綠的共識，那麼兩岸「凍結斷交」互不挖牆腳的雙邊共識，就必然成為不滿意但可以接受的現實選項。

台灣藉由雙重承認拓展外交，大搞兩個中國、一中一台，無疑是捨近求遠。不分藍綠務實回到承認九二共識的基礎上，不僅免去終日愁於斷交之苦，更省去耗費鉅額人民納稅錢討好索要無度的「國際外交菜蟲」、「窮國政客」，自損國格不說，最終仍是落得斷交收場，何必？

（作者為自由撰稿者）

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