2023年3月24日由環球兩岸關係研究會和全球華人政治學家論壇主辦，台灣中流文教基金會和上海東亞研究所贊助的《兩岸熱點》系列講座第二十七講暨閉門線上研討會在美國華盛頓舉行。

會議由美國美利堅大學趙全勝教授主持，資深國際媒體人、金融科技投資專家、前立委雷倩和南京大學國際關係學院執行院長朱鋒教授主講。來自全球各地的近30位學者參與了會議，其中趙春山、鄧中堅、王高成、何思慎、王海良、庚欣、熊達雲、杜進、葉敏、徐昕、胡少華等專家學者在問答環節分享了看法並提問。

雷倩博士首先從宏觀層面概述了2012年以來全球經濟所發生的質的變化，尤其是美歐舒適的領導地位受到了中國的挑戰。正因為此，美國開始討論「重返亞太」。而當中國推進「一帶一路」倡議時，時任美國總統歐巴馬也到處遊說不准其他國家加入。貨幣政策上，與美、歐、日等大量增發貨幣不同的是，中國央行並沒有隨大流，而是按照自己的節奏在運作。在二十大、兩會之後，中國甚至還出現了換道超車、產業重構的情況。在科技發展的大背景下，由經濟重組、一帶一路、安全倡議、金融重建引導了秩序恢復，而經濟產業結構、金融體系秩序、地緣政治關係、外交軍事實力、科技創新發展又引發了經濟、金融、外交、軍事、區域關係等領域各國之間關係的重置。這也是為什麼美西方眼裡中國成了「Pacing threat」。而台灣處於中美衝突中的核心地位，也是美國最廉價的棋子，因為只要動了，大陸就會回應。

朱鋒教授首先對雷倩博士的觀點予以肯定，並表示美國感覺到來自中國產業鏈、供應鏈的威脅，而經濟和金融的分析確實是21世紀競爭的核心要素。他認為二十大及兩會以來，中國面臨的發展重任和考驗可以用「尖銳複雜、艱鉅繁重」8個字來總結。也就是：中國發展的國際環境尖銳複雜，中國國內的經濟調整、穩定發展的任務艱鉅繁重，這也在兩會報告中有所體現。中國一方面要有效完成對疫情衝擊的應對，另一方面也要有穩定的增長。朱教授同時強調，對今天的中國而言，發展和安全已經是同等重要的了。安全問題不僅僅是保持政治穩定、信息安全、網路安全，它也非常明確地涉及到在台灣問題上中國主權不能有爭議。國家的軍事力量要做好應戰準備的同時，要以戰止戰。朱教授同時提議，不管美國怎麼樣，中國要把自己的事做好，對美的應對不光是外交、戰術的挑戰，而是涉及到戰略思想的調整，因而需要先內後外。

學者們在問答階段主要圍繞「大陸對台新思路」「金融、話語、霸權帝國」金融制裁與外匯儲備」「吸引投資」「新決策班子」「俄烏經驗」「脫鉤與自立更生」「美國的中國政策變化」「半導體晶片」「馬英九訪陸」「相互依存」「安全和韌性」「美元霸權」「美元穩定性、流動性、安全性的降低」「平行系統」「磁吸效應」「穩字當頭和基本照舊」「日美矛盾」「緩衝空間與緩衝的點」「溫故而知新」「權勢轉移」「中國經濟的亮點」「挽留台資」「日元國際化的教訓」「中美應對金融風險的不同操作」「中國的創新」「背向競爭」「規模優勢」「美主導秩序裡的『虛』」「西方霸權話語下的回應」「人民幣國際化」「台灣地區選舉」「從惠台戰術到大戰略」「讓打台灣牌本大利小」等話題進行了熱烈的討論。學者們紛紛表示獲益良多，結束時欲罷不能。

環球兩岸關係研究會接下來將繼續推出《兩岸熱點》系列講座。下一講，受邀學者們將以「媒體與兩岸關係」為題展開討論，《海外看世界》也將持續追踪報導。

（作者為美國克里斯多夫紐波特大學助理教授）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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