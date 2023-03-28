選舉將屆，又傳聞國民黨要重新詮釋「九二共識」，後經黨主席朱立倫否認。其實，「九二共識」有其歷史緣由，也有其基本定義，更因其能夠順暢兩岸互通，沒有另行賦予新意涵的空間和必要。

自1987年台灣開放民眾赴大陸探親後，兩岸衍生出許多需要公權力才能處理的事務。1992年10月在雙方政府授權下，台灣「海基會」與大陸「海協會」在香港舉行會談與後續一系列函電往返後，達成以下共同尊重並接受的文字內容：「在海峽兩岸共同努力謀求國家統一的過程中，雙方雖均堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義，認知各有不同…對於一個中國的涵義，雙方同意各自以口頭方式表述」。

有了上述文字內容作基礎後，1993年4月27至29日，「海基會」董事長辜振甫與「海協會」會長汪道涵於新加坡舉行「辜汪會談」，簽署了四項協議，包括：「兩岸公證書使用查證協議」、「兩岸掛號函件查詢、補償事宜協議」、「兩會聯繫與會談制度協議」，以及「辜汪會談共同協議」。

上述那段文字內容在2000年被學者與媒體以「九二共識」來命名，並廣為兩岸各界使用。2008年5月中國國民黨執政後，海基、海協兩會展開協商，在兩會往來正式文件中就提到，以「九二共識」為兩岸互信基礎恢復協商，自此「九二共識」出現在兩岸正式文件上，並在此基礎之上，2008年至2016年海基、海協兩會一共舉行過11次會談，簽署23項協議。

「九二共識」內容與「中華民國憲法與增修條文」完全一致。根據「中華民國憲法與增修條文」、「台灣地區與大陸地區人民關係條例」等相關法律規範，我方主張「一個中國」即中華民國，目前為「台灣地區」與「大陸地區」分治狀態，在相關法律的前言中有「為因應國家統一前之需要」，可見未來是要追求國家統一的。

眾所皆知，當前兩岸對於「一個中國」定義不同，大陸堅持「一個中國」就是「中華人民共和國」；台灣則依相關法律定位「一個中國」就是「中華民國」，如果兩岸因為要徹底解決這個議題，那不知要等到猴年馬月才能有結果，甚至有可能會因此爆發武力衝突，所以當前最重要的就是擱置這項爭議，讓兩岸能「務實協商」，開創「和平發展」新局，雙方能「交流合作」，人民能「安居樂業」，企業能「永續經營」，這就是「九二共識」的功能，非常符合當前兩岸關係良性互動之需要與相關法律規範，既能維持尊嚴，又能兼顧發展。

然而，自2016年5月民進黨執政後，自始自終就不承認「九二共識」，被中國大陸認為是破壞兩岸互信的基礎，兩岸海基、海協兩會協商因此中斷，雙方在國際場域進行鬥爭，台灣喪失9個邦交國，也無法參加「世界衛生大會」（WHA）等國際組織所舉辦的活動。尤有甚者，這幾年中國大陸經常派遣機艦在台灣附近海域通過，導致2021年5月號經濟學人雜誌稱「台灣是世界上最危險的地方」。

總而言之，「九二共識」是兩岸和平發展與互信協商的基礎，在當前仍能發揮穩定兩岸和平發展的重要作用，台灣各界應該好好珍惜。最後，必須強調的是「九二共識」與「一國兩制」完全不同，「一國兩制」是大陸提出兩岸統一後的政治制度，而「九二共識」是統一前兩岸相處對待模式，兩者不應混淆，刻意汙名化「九二共識」更不應該！

（作者為海峽兩岸經貿文化交流基金會秘書長）

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