逃竄18天的狒狒被獵人槍擊身亡，這件事不是小事，凸顯台灣對動物（尤其保育類）保育知識與維護工作闕如與未盡責任，仍須強化與改善。這是攸關台灣國際形象與聲譽的要事，政府不能輕輕帶過，等閒視之。

近日全球幸福國家公布，台灣排名全球26名，高過新加坡、日、韓、中國等國家，顯示我們的生活水準與社會穩定程度在一定水準之上，人民有幸福感，也感受到台灣民間的溫度是讓人舒服而溫馨的。在這樣的氛圍與環境中，地方政府在處理狒狒逃脫事件，卻顯得手忙腳亂，沒有一套完整有效地應急措施，可以有序、有效、完善地處理逃竄的動物，這是地方政府失職與失能所致。

其實就此事而言，並非是高難度而不好處理的事，國際間這種事所在多有，地方政府在第一時間輕忽此事，讓狒狒出沒多處之後，在媒體報導的輿論壓力之下，才想出最遭的「死間」處理方式，事發立刻引發社會譁然，我們是高度自由的民主國家，也是國際認證的前列幸福國家，狒狒被獵人射殺，是對台灣幸福國家的羞辱。

除了嚴查失職與懲處相關人員之外，政府必須修訂相關處理規定，嚴格要求遵行，杜絕此事再肇，以維台灣形象與確保動物之安全與生存權益。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※