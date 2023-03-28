兩蔣歸葬大陸是人道議題而不是政治議題。方當馬英九登陸返鄉祭祖之日，不禁心懸兩蔣未竟的後事，在此呼籲兩岸政府共同協助處理兩蔣移靈歸葬大陸事宜。

清明祭祖是在世子孫的每年應辦工作，靈歸故土則是逝去先人的 生前絕對遺願。當年，兩位蔣故總統辭世後，只由政府秘書人員代寫遺囑，蔣氏子孫並未生前敬詢在職的兩位總統他日是否願意歸葬大陸，兩蔣停靈暫厝大溪慈湖與頭寮，至今不能入土為安。

時距兩蔣故去已歷 58 年及 35 年，今天，兩蔣在台嫡裔子孫均迴避不方便依民法出面處理歸葬議題。筆者以中華民國國民身分則有權替兩位蔣故總統向兩岸政府提出本項人道請求。因為這項請求已經超越憲法人權議題而應歸屬中華民族文化上的人道議題。

早在七○年代，台灣政府即已規劃內湖五指山國家墓園；專門留有墓地做為逝去總統入土埋葬使用，例如：嚴前總統家淦先生及李前總統登輝先生。嗣在九○年代，蔣家曾由緯國將軍動念出面處理本項歸葬議題，却因緯國將軍病逝，本項議題遂寢置沒有下文。

九○年代，蔣緯國正在北投榮總住院養病，筆者接到日本壹出版公司與日籍佛教界人士來訪，要在台灣委任興訟追訴蔣緯國與蔣祖耀，關於台灣合歡金礦公司美金近億元投資股權問題。嗣經筆者奔走而使日本投資人捨訟蔣緯國將軍而僅追訴蔣祖耀一人。台北地院留有筆者提訟案件資料；民眾日報也曾報導本案情節。

蔣祖耀是蔣經國的姨生表弟；蔣母毛福梅嫡妹嫁給上海蔣姓人士生下蔣祖耀，但因蔣祖耀生性奸滑，經國先生特別囑咐政府相關單位把他滯留香港，借名協助處理大陸救災總會工作而不能來台。二是當年國民大會選舉第八 任總統時，林洋港與蔣緯國共組「林蔣配」以對抗李登輝及李元簇的 「李李配」。蔣祖耀特別從日本投資款中撥款新台幣3000萬元給蔣緯國設立「財團法人中正文教基金會」暨支理「林蔣配」的總統選務全部支出。

關於日本人來台興訟問題，蔣緯國特別邀請本人前往榮總病榻前，諮詢相關事宜，並且指派秘書偕同本人飛往日本東京去見興訟當事人，關於合歡金礦股權訴訟案，蔣緯國遂獲解套。九○年代本人在緯國先生宅邸多次接受約詢邀宴，曾併就兩蔣歸葬大陸議題，問我法律意見，緯國先生對此事十分認真與重視。

因為「兩蔣歸葬」完全不涉兩岸政治議題而僅只是人道議題。筆者認為本項議題應該由行政院大陸事務委員會在台接受提議，納入兩岸協商事務。陸委會可以授權海基會或委任民間人士如本人或馬英九先生全權處理，蔣萬安市長也願意出名協助處理本案， 應該也是名正言順。

依據上述基礎背景的人道故事暨牽涉兩岸共同協商事務的具體工作事項，本人寫成乙份律師函託付馬英九先生：本次大陸行程應該增加一項浙江奉化蔣氏故居「代表蔣中正先生及蔣經國先生祭祖」，並向北京政府提出「兩岸協商協助兩蔣移靈工作」。

值此清明時節及馬英九先生訪問大陸之際，特重提兩蔣移靈安葬事宜，由兩岸共同完成一件歷史任務，令生者榮死者安。不僅了卻蔣家一樁大事，也為兩岸和平創造契機。

（作者為律師）

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