日前白宮新聞發布會上，美國國安會發言人柯比在回答問題時至少重複說了7次「美國是世界的領導者」這樣的話。評論家占豪撰文，認為是中國幹了6件事把美國的心態幹崩了，才顯得如此焦慮和不自信；占文頗有見地，我擬做些補充，是十件事，且都在過去十年內，中美當前運勢之所以此長彼消，關鍵就在這十年十回合的交鋒。

一、一帶一路。2013年，剛上任的習近平提出一帶一路，除美、日外，各國反應積極。10年來，從中國開往歐洲的中歐班列每年已逾1萬列，長遠看，一帶一路將把亞、歐、非這個「世界島」串連成一體，被「世界島」孤立在外的美國曾擁有的海權優勢，將被同時擁有海陸雙權地緣優勢的中國徹底輾壓，且無從逆轉。

二、南海造島。從2014到2017年，中國以全球獨有的吹填造島技術一口氣在南沙造出了7個島，其中3個各有一條3千公尺的跑道，這相當於建出了3艘不沉的航母，對整個南海形成了有效控制，把中國海疆向南推進了1000多公里。這也是地緣戰略形式的大翻轉，折射了中美勢力在此一全球重要航道上的長消。

三、2016年中美南海對峙。中美針對菲律賓就南海海洋權益提出仲裁，在7月12日公布仲裁結果前，雙方在南海布陣。美國出動兩個航母戰鬥群，中國則展開了一場三大艦隊同時出動，軍委轄下4個部門共同參與，4名上將聯合指揮的軍演，雙方劍拔弩張，幸未擦槍走火，未久對峙戛然而止。此事內情細節迄今未曾公開，但據推斷，這極可能讓美軍第一次領略到了解放軍專門針對美軍的反介入能力。

四、2018年貿易戰與科技戰。川普上台未久，對中國開打各種戰爭，除科技制裁有一定遏止效果外，其餘均收效甚微，此役充分折射了中國產業及科技潛力之深厚。

五、2019年香港動亂。香港動亂明顯有美、英勢力介入，北京引蛇出洞，斷然出手，並出台《國安法》，美國被迫收兵，縮編香港總領事館，出售部分資產。

六、2021年3月在阿拉斯加、7月於天津，中方外交官先後兩次當面直斥美國霸道，對美提出兩份清單，畫出3條底限，今年2月發表批判美國霸道霸權霸凌的檄文，美國打從建國以來，從未受到過如此的外交震撼。

七、軍事科技及武器。在高超音速導彈、量子科技、殲-20、預警機、055大驅、電磁彈射等諸多領域，中國已超越美國，且批量生產能力已非美國所能企及。

八、社會動員能力。新冠疫情大陸防疫管控雖有諸多缺失，另一方面卻也折射出由上而下、由中央到地方到邊疆的全面動員能力之強，全球唯一，並不誇張。

九、2023年促成宿敵世仇的沙國與伊朗和解復交，整個過程美國全在狀況外，充分顯示了中美之國際影響力、形象及威望均已今非昔比。

十、國家治理能力。對照「華盛頓模式」與「中國式現代化」，世人的刻板印象正在出現轉變。

十年十回合，難怪美國雖霸氣猶在，底氣卻早已遠遠不足了。