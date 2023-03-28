近期兩件事，讓原本是主導中東地緣政治遊戲的美國，隱然已有成局外人的跡象。

據外媒報導，沙烏地阿拉伯的電視台指出沙國有意與敘利亞恢復外交關係，因為兩國在敘利亞內戰爆發、西方聯合阿拉伯國家抵制與封鎖敘利亞後，即中斷往來，但現在正討論恢復關係、重開雙邊大使館。

而居中斡旋協調的是俄羅斯。3月上旬，沙國才與其在中東的死對頭伊朗恢復外交關係，從中斡旋協調的是中國。在這兩件重大且影響中東局勢與地緣政治的事件中，美國成為局外人；即使不算是「被邊緣化」，但美國在中東勢力的消退與弱化非常明確。

美國一直是中東地緣政治的主控方，沙國與以色列則是其最重要的代理人。但這個主控情勢顯然生變，俄羅斯固然是原本中東局勢的玩家之一，大陸則是新加入的勢力，除了與伊朗長期維持密切關係外，大陸與沙國的關係也越走越近。

會造成此趨勢的原因有幾個，基本因素當然是中國大陸整體實力崛起，早就取代美國成為中東各國的最大貿易夥伴與原油購買者，而美國則因頁岩油使美國成為全球最大產油國，對中東原油的依賴大減。再者，在美國從伊拉克、阿富汗撤退，宣稱要「把注意力集中在中國」之後，中東對美國的信任度大打折扣。此外，美沙之間因沙國王儲的「奪魂鋸」事件生嫌隙，也是因素之一。

在美國漸成中東局外人之時，美國副總統賀錦麗也正抵達非洲訪問，為的正是與中國爭奪非洲。在忽略南方世界數十年後，美國想「贏得非洲」恐非易事。這些事件都顯示全球地緣政治的變化，美國獨霸的「單極時代」可能不再了。